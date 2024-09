¿Próximas 'Aventureras'? Karime y Gala alzan la mano para sustituir a Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Aventurera, la obra producida por Juan Osorio, fracasó en cartelera. Uno de los principales motivos fue que la protagonista, Irina Baeva, no dio el ancho. El público la calificó de aburrida y cuyas habilidades de baile no estaban bien desarrolladas. Durante semanas se exigió su reemplazo y en días recientes, Osorio confirmó que la segunda temporada (que se estrenará hasta 2025) no contará con la presencia de la actriz rusa. En una entrevista aclaró que este papel quedará sujeto a casting, pero Karime Pindter y Gala Montes ya alzaron la mano para darle vida a Elena Tejero.

El puesto es uno de los más codiciados y podría ser tomado por las integrantes del cuarto 'Mar'. La idea comenzó cuando Pindter ensayó una coreografía frente a su compañera, quien le aplaudió su destreza y reconoció que los pasos le salieron a la perfección. Impulsada por este comentario, la influencer externó su meta de convertirse en el rostro de Aventurera. A ella se sumó, Gala, quien admitió que este proyecto también se encontraba entre sus planes como artista. Sin embargo, la ex de Acapulco Shore identificó sus debilidades y mencionó que antes de postularse, tendrá que inscribirse a clases de baile durante seis meses.

Hizo un llamado a Osorio a tenerle paciencia y ponerla a prueba una vez que se cumpla el plazo que ella fijó. La idea fue complementada por Montes, pues propuso que mientras Karime ensayara, ella podría personificar a Elena durante seis meses. Después, le cedería el lugar a su amiga y ambas quedarían satisfechas. Mientras ambas contaban sus sueños, Mario Bezares y Arath de la Torre las escuchaban incrédulos. Con el humor que los caracteriza, les hicieron saber a las chicas que estaban despegando los pies de la tierra y le pidieron a 'La Jefa' que cortara la transmisión en vivo.

Karime insistió en que su idea era buena y, sobre todo, viable. Pero no conforme con esto, pidió que la contrataran para filmar una telenovela al estilo Rubí. Por el momento no sabemos si su peticiones serán escuchadas, de lo que sí podemos estar seguros es de que a su salida las esperan numeras ofertas laborales, ya que ambas se han convertido en los personajes favoritos de LCDLF.

Al no haber protagonizado acciones reprobables, ni haber emitido comentarios fuera de todo, tanto Gala como Karime se han ganado el cariño del público, que a menudo las defiende y promociona en redes sociales. Toda esta aceptación podría traducirse en más oportunidades artísticas una vez que se termine el reality show, a finales de septiembre.

