Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre los resultados de la prueba de ADN de Apolo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, un drama se ha venido gestando en la familia Guzmán-Pinal e involucra por completo a Luis Enrique Guzmán y la veracidad sobre la paternidad de éste con Apolo ‘N’, hijo de Mayela Laguna. Cualquiera que sea fan de la farándula mexicana, podrá recordar que el productor musical solía mostrarse como un padre orgulloso de su niño e incluso se le veía llevar a su familia a varias entrevistas.

Las cosas comenzaron a deteriorarse entre Luis Enrique y Mayela, luego de que se filtrara un audio en el que la última reconocía que había robado varios objetos de valor de la casa de Silvia Pinal y que su pareja habría sido el autor intelectual del plagio, lo que puso en el ojo del huracán a Laguna. Poco después, ambos se separaron; sin embargo, las cosas no harían más que empeorar porque luego de ello, el hijo de Enrique Guzmán emitió un comunicado que causó impacto en propios y ajenos.

Según lo dicho por Luis Enrique, tras hacerse una prueba casera de ADN, descubrió que su hijo, Apolo ‘N’ no era biológico, por lo que anunció que había iniciado un proceso legal para deslindarse de las responsabilidades relacionadas con el pequeño, esto dio pasó a una guerra legal en la que Laguna siempre defendió que su niño era un Guzmán-Pinal; sin embargo, el pasado miércoles 18 de septiembre, las cosas dieron un giro inesperado y es que Apolo ‘N’ realmente no era nieto de Silvia Pinal.

Se confirma que Apolo 'N' no es hijo de Luis Enrique Guzmán

La noticia salió a la luz a través de un comunicado emitido por la propia Mayela Laguna, donde se reveló que había un coincidencia de paternidad del 0.0000000 por ciento. Como era de esperarse, los Guzmán-Pinal no tardaron en reaccionar al respecto, siendo la primera, la rockera Alejandra Guzmán; sin embargo, su media hermana, Sylvia Pasquel también emitió su postura, luego de un breve encuentro con la prensa.

Fiel a su personalidad, la hija mayor de Silvia Pinal, procuró mantenerse neutra con respecto a todo el asunto y destacó que, al tratarse de una situación legal, no era algo que le correspondiese tocar, pero al notar la insistencia de los medios de comunicación, la famosa actriz de Qué pobres tan ricos y Amarte es mi pecado, declaró que por fin, la familia podía encontrarse “en paz”, luego de haber pasado por toda esta controversia digna de una telenovela.

“Ese no es mi tema, yo no me quiero meter en eso. Es un tema legal y no me corresponde a mí hablar (...) Para cualquier familia, cuando está metida en una controversia como esta, claro que la paz viene cuando las cosas salen a favor”, indicó la abuelita de Michelle Salas.