Tragedia en Televisa: Consuelo Duval sufre terrible accidente; tendrá cirugía reconstructiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz, Consuelo Duval, alarmó a todos sus seguidores y fans luego de compartir que había sufrido un terrible accidente, por el cual incluso tendrá que ser sometida a una cirugía reconstructiva. Fue durante la reciente emisión del programa Netas Divinas que la también comediante mexicana compartió con sus seguidores que en días recientes se la pasó sometida a diversos estudios y chequeos.

Resulta que la protagonista de la serie La Familia P.Luche aprovechó la más reciente emisión del Canal Unicable para contar que desafortunadamente le había explotado un implante mamario, por lo que en breve entraría al quirófano para que le retiraran todo y le reconstruyeran el seno: "Quiero hablarles de una situación por la que estoy pasando, hace como 4-5 meses empecé don dolor en el cuello, la espalda, la muela", dijo al borde del llanto.

Consuelo Duval se arrepiente de haberse puesto los implantes

Acto seguido, Duval señaló que sus molestias eran del lado izquierdo pero decidió ignorarlo. No obstante, hace poco fue a una feria y se subió a un juego mecánico donde le tenían que poner una pechera para protegerla, momento en el que ocurrió el accidente: "A la hora que hace 'crack', me apachurran las bubis y siento un dolor en todas las partes y digo 'esto no está bien, este dolor viene de las bubis'".

La también intérprete de teatro y cine confesó que tras un chequeo, el médico descubrió que su cuerpo había rechazado los implantes, por lo que ya los tenía encapsulados: "Me hago las mastografías y duele muchísimo", reveló. Acto seguido, Consuelo recordó que una de sus hermanas tuvo cáncer de mama, por lo que ella tenía mucho miedo: "Me están haciendo estudios y me dicen 'me piden que nuevamente revisemos el seno' y me pregunta si hay antecedentes de cáncer de mama".

La originaria de Chihuahua explicó ante 'Las Netas' que ha tenido un sube y baja de emociones debido a que todo ocurrió muy rápido y dijo que estaba a punto de ingresar al quirófano para una complicada cirugía: "Tengo rota la prótesis, se esparció un poco del gel, me operan en dos días y retiran implante, hay que reconstruir todo, estoy tantito espantada", relató ante sus compañeras, además de que dijo que se arrepiente de haberse colocado los implantes.

Cabe resaltar que Consuelo ya reapareció en sus historias de Instagram y compartió que por fortuna había salido perfecta de la cirugía: "Lo más bonito es que el doctor me reconstruyó, me dejó muy bonita y lo mejor es que no tengo nada extraño en mi cuerpo y este cuerpo es el que me va a acompañar para siempre, lo voy a cuidar y lo voy a escuchar".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable