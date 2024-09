¿Vetada de Televisa? Al borde del llanto, Paola Rojas se despide de 'Netas Divinas'

Ciudad de México.- Luego de haber sido una de las principales conductoras de Televisa y de convertirse en un icono en Netas Divinas, la afamada periodista Paola Rojas habría quedado fuera del mencionado programa, pero no solo eso, algunos rumores indican que la celebridad sería vetada de la empresa de los Azcárraga, debido a que no le permitirían despedirse de su audiencia, por lo que tuvo que conformarse con únicamente con publicar un video en sus redes sociales.

Si bien, Paola Rojas ha sabido convertirse en una de los periodistas favoritas de la televisora de San Ángel, la realidad es que las cosas habrían cambiado de un momento para otro. Resulta ser que durante la noche del pasado miércoles 18 de septiembre, la conductora compartió un video en el que detalló su salida de Netas Divinas, programa enfocado para las mujeres de Unicable en el que había trabajado durante un tiempo considerable.

En el clip, que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa explicó, con la voz quebrada, que la situación le parecía muy difícil, sobretodo porque el programa le había traído muchas alegrías y a grandes amigas. También dejó en claro que estaba segura que, pese a su salida del show, ella continuaría teniendo una excelente relación con sus excompañeras de trabajo, puesto creía que el vínculo que habían formado no se terminaría con el fin de su participación en el show.

“Hoy me toca contarles, con mucha tristeza, que ya no voy a ser parte de ‘Netas Divinas’. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso, que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida (…) A mis amadas ‘Netas’ las adoro, me quedo con la tranquilidad de que vamos a ser amigas siempre, yo estoy segura que nuestra amistad va más allá de un programa”, señaló la famosa.