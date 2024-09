Ana María Alvarado hace petición ante su enfrentamiento en su juicio con Maxine Woodside

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su disputa legal, Ana María Alvarado ha empleado sus redes sociales para exponer que se encuentra nerviosa y lista para su enfrentamiento en el juicio por despido injustificado que tiene en conta de la reconocido locutora y periodista, Maxine Woodside, por lo que ha hecho una fuerte petición a sus millones de seguidores, para que le den la fuerza que necesita para afrontar todo.

Por más de 30 años, Ana María ha sido una de las periodistas más importantes del mundo del espectáculo y de esas décadas, por más de 20 años fue parte del programa de radio, Todo Para La Mujer, siendo la colaboradora más antigua y leal de Maxine. Sin embargo, en el 2023 la presentadora de Sale el Sol recibió su despido del programa sin ninguna explicación, y tampoco sin ningún tipo de pago por sus años laborando, por lo cual tuvo que presentar una demanda en contra de su exjega y amiga por despido injustificado.

Desgraciadamente, la situación ha escalado tanto que tras un año en estos dimes y diretes, yendo a juzgados y peleando por su derecho, ahora, la presentadora de Imagen TV la mañana de este lunes 2 de septiembre deberá verse de frente a la denominada 'Reina de la Radio' en los Juzgados Laborales TSJCDMX, afirmando que Maxine fue obligada: "Tendrá por fuerza que estar ahí para que diga como es que trabajé con ella, cómo es que no me conoce, cómo es que no estuve sentada ahí 32 años, cómo es que no me pagó".

La propia Ana ha declarado que la audiencia va a durar mucho, por lo que no sabía cuando saldría, pues van a tener que llevar cada uno testigos para pelear su lado de esta batalla legal. Se desconoce quienes serán dichos testigos para apoyar a Ana y a Maxine, pero se cree que la mayoría, sino es que todos, van a ser colaboradores actuales y antiguos de dicha emisión de radio, ya sea que fueran locutores o parte de producción.

Y ahora, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, Alvarado compartió un mensaje en el que revela que ya estaba lista para verse frente a frente con Woodside, pero hizo una fuerte petición a sus seguidores de que no la abandonen en este momento tan importante y le envíen sus mejores deseos: "Buenos días, voy rumbo a mi audiencia por el caso laboral en contra de Maxine Woodside, mándenme buena vibra".

Fuente: Tribuna del Yaqui