Arath confirma: Producción de 'LCDLF' protege a Adrián Marcelo pese a ser violento

Ciudad de México.- Durante semanas hemos podido ver que la enemistad entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre cada vez es más marcada. Ambas personalidades no han podido encontrar un punto en común y, por el contrario, hallan más desacuerdos. Este fin de semana no fue la excepción, cuando el influencer le lanzó una 'advertencia' a su contrincante que no pasó desapercibida. Para el conductor de Hoy, la violencia y manipulación son signos de alerta que ponen en riesgo a los concursantes, por ello ha acudido a la producción para pedir una amonestación que frene estas actitudes.

En una plática en la habitación 'Mar', Arath de la Torre confesó ante sus compañeros que se encuentran solos en esta batalla, pues Televisa no intervendrá para apaciguar la conducta de Adrián Marcelo. Esta declaración confirmaría lo que se comenta ampliamente en redes sociales. Y es que en Internet muchos cibernautas coinciden en que la producción ha hecho caso omiso a las faltas cometidas por 'Tierra', además de brindarles varios privilegios.

Consideran que el tiktoker está protegido por la televisora, la cual desembolsó grandes cantidades de dinero para que Adrián Marcelo aceptara participar en el reality y que elevara el rating. Esta sería una de las razones por las cuales buscarían retenerlo en el programa el mayor tiempo posible. Por su parte, sus oponentes y, en especial Arath, ha alzado la voz y ha denunciado ante 'La Jefa' las transgresiones cometidas por parte de Marcelo.

Sus quejan han caído 'en saco roto'. Según contó ayer, la producción ha analizado las supuestas infracciones, pero han invalidado cada una de ellas. Aseguran que ninguna de ellas ha sido trascendente, por lo cual han decidido quedarse de brazos cruzados. Arath aseguró respetar este criterio, no obstante, en esta ocasión hizo hincapié en que sí existe una amenaza directa que atenta contra su familia.

Este video ha generado indignación entre los televidentes, ya que desaprueban que se le dé un trato especial a Adrián Marcelo y que sus acciones queden impunes. Para presionar a que se tomen cartas en el asunto, han organizado un boicot a las marcas que patrocinan al programa.

Los usuarios se molestaron por la injusticia

Fuente: Tribuna Sonora