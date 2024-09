Arath de la Torre renuncia a 'LCDLF'; así se despidió y causó la tendencia 'Nos vamos con Arath'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el conductor y actor Arath de la Torre ha tomado la decisión de renunciar a su participación en La Casa de los Famosos México, luego de la fuerte advertencia que recibió anoche durante un enfrentamiento con Adrián Marcelo. El presentador estelar del programa Hoy reafirmó este lunes su deseo de salir del reality y de inmediato provocó la tendencia 'Nos vamos con Arath' a través de las redes.

Fue durante una conversación entre Arath y su compañero Mario Bezares donde manifestó que ya era definitiva su decisión de dejar 'La Casa'. La mañana de este lunes 2 de septiembre, el intérprete de novelas como Soñadoras y Una familia con suerte charló con 'Mayito' en la cocina y este le preguntó directamente sobre su decisión de abandonar la emisión televisiva.

Entonces te vas, definitivo. Ya no, ya no hay más vuelta atrás, ya no quieres", dijo Mario.