Arath de la Torre se va y Karime con él: Tras amenaza de Adrián Marcelo, 'Mar' pide salir

Ciudad de México.- Tal parece que es un hecho que Arath de la Torre se va y pese a ser de los favoritos en La Casa de los Famosos México, no piensa tolerar más las actitudes nefastas de sus rivales, por lo que incluso Karime Pindter se mostró de su lado y también dice que se va con él, pues después de las terribles amenazas que le hizo Adrián Marcelo durante la cena, el team 'Mar' pidió salir con su colega.

Para muchos dentro del reality show de Televisa, las cosas ya van más allá del juego, debido a que se sintieron amenazados y muy indignados por las palabras del presentador regiomontano de Multimedios. Después de la eliminación de Gomita, al estar cenando todos juntos, Adrián mostró su molestia con Arath por posicionarse detrás de él, por lo cual le dijo muy en claro que a la próxima sería brutal su respuesta e iba a arrepentirse, agregando que pidiera a su familia que no lo viera, porque no se iba a callar absolutamente nada.

Todos los presentes, como Agustín Fernández, Briggitte Bozzo y demás vieron el tenso momento asombrados por la situación, tratando de evitar más conflictos. Después de que el regiomontano terminó su amenaza, el presentador del programa Hoy entró al confesionario para hablar de la situación, para después irse al cuarto de su equipo y anunciarles que pidió su salida de la competencia y posiblemente este lunes 2 de septiembre salga de la casa.

Arath reconoció que tema por la integridad de su familia y al ver que no va a recibir el apoyo de Rosa María Noguerón, la productora, ni de otros ejecutivos, prefiere dejar la competencia por su bien personal y el de su familia, pues para él su prioridad siempre van a ser sus hijos y no piensa dejar que los dañen de ninguna manera. Ante esto, la exparticipante de Acapulco Shore declaró que no se fuera que no le diera esa satisfacción a Adrián.

Pero, pese a que Briggitte lloró desconsolada pidiendo que no se fuera y Gala Montes le recordó como la ha animado, afirmando que debe de tomar esas mismas palabras para él, Karime le señaló que si llegaba a irse tanto ella como el resto del equipo se iban a ir con él, pues no pueden permitir que un tipo como ese gane de esa manera. Mario Bezares quiso calmar las aguas y calmar a Arath, mencionando lo que pasó cuando estaba en prisión, cuando un procurador de justicia lo amenazó, señalando que la resiliencia y el mantenerse fuerte era lo que protegería más a su familia.

