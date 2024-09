Bárbara de Regil exige lujoso obsequio a su esposo para consentirla por 10 años de casados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días te contábamos en Tribuna sobre el ascenso en la carrera de Bárbara de Regil, quien tomó un proyecto en el extranjero por el cual se dijo emocionada. La vida no sólo le estaría sonriendo en el ámbito laboral, también el terreno amoroso parece marchar bien. Este año festeja su décimo aniversario en compañía de su esposo Fernando Schoenwald, de quien continúa enamorada sin que el paso de los años haya mermado el cariño que se tienen entre ambos.

Ante medios de comunicación, la actriz no pudo evitar desbordarse en comentarios amorosos hacia su pareja. "Lo amo, lo adoro, lo extraño, me encanta verlo", dijo. Pero los elogios no terminaron ahí, pues continuó con ellos al mencionar que la atracción física que siente hacia él sigue siendo tan robusta como al inicio de su relación. "Está guapísimo y cada día está más fuerte", contó a ante las cámaras de Venga la Alegría.

Bárbara de Regil cumplirá 10 años de relación con su esposo

Curiosos por conocer cuál es el ingrediente secreto de las relaciones largas y estables, los periodistas cuestionaron a Bárbara de Regil cuál era la base de su matrimonio que evitaba que éste decayera. Sin pensarlo demasiado y segura de su respuesta, la protagonista de Rosario Tijeras apuntó al amor. Aunque cada vez es más frecuente escuchar que 'el amor no lo puede todo', para ella ocurre todo lo contrario, pues es este sentimiento el que brinda firmeza.

Después los reporteros le preguntaron si tenía algún plan especial en mente para festejar los diez años que han pasado juntos. A esto, la estrella de la pantalla chica dio una negativa, pues su cabeza ha estado atareada por el reciente trabajo de actuación que está por comenzar en el extranjero, para el cual también tiene que perfeccionar su inglés.

No sé, no sé, no tengo nada planeado (…) todavía no sé, ya les avisaré, pero viene una sorpresa padre. Yo le dije: 'a mí me vas a dar un regalo padrísimo, un anillo padre de brillantes, algo'".

Por el momento no tiene pensado una cita, pero ya tiene contemplado el lujoso regalo con el que ella quiere ser sorprendida. Contó que en una charla casual con Schoenwald, ella le expresó su deseo por tener un bonito anillo de brillantes. Su marido se asombró por la repentina petición, pero pronto cayó en cuenta de que la solicitud era real. Para aligerar el tema, De Regil dijo en tono de broma: "Son diez años aguantándote".

