Bomba en Televisa: Pepillo Origel y Martha Figueroa se dicen de todo en pelea: "¿Qué te importa?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los famosos periodistas Martha Figueroa y Pepillo Origel son considerados uno de los más grandes expertos del mundo del espectáculo, no solo dentro de Televisa sino en el medio artístico en general. Los conductores tienen décadas trabajando juntos, por lo que es normal que haya fricciones entre ellos, sin embargo, la discusión que tuvieron recientemente dejó en shock a todos los televidentes.

Resulta que durante la última emisión de su programa Con Permiso, que se transmite en el canal de pago Unicable, el originario de León y la colaboradora del programa Hoy se hicieron de palabras y tuvieron una inesperada pelea ante las cámaras. Como se mencionó anteriormente, Pepillo y Martha han trabajado juntos desde hace años, uno de sus proyectos más importantes fue Ventaneando, en TV Azteca.

Ambos conductores formaron parte del primer elenco del programa de Pati Chapoy en 1996, sin embargo, salieron de la emisión al poco tiempo luego de recibir una jugosa oferta para laborar con Televisa, empresa en la que se mantienen hasta la fecha. Además de Con Permiso, Juan José y 'La Figueroa' han compartido micrófonos en programas como Hacen y deshacen e Intrusos.

Pepillo Origel y Martha tienen años trabajando juntos

Así fue la reciente pelea entre Origel y Martha

En el programa del pasado viernes 30 de agosto, Figueroa y Pepillo se encontraban comentando acerca del fin de temporada de Aventurera y especularon que se debía a que no habían alcanzado la taquilla deseada. En ese momento, el conductor le preguntó a su compañera si no había acudido al musical y ella mencionó que no: "Se me complica la vida", dijo Martha, mientras que Pepillo le dijo que tenían invitación para cualquier función.

Al ver la negativa de su colega por acudir al teatro, Juan José cuestionó: "(ocupada) ¿De qué tantos días?", mientras que ella de inmediato le puso un alto y se negó a darle detalles: "Bueno pero qué te importa". Origel quedó boquiabierto al escuchar las palabras de su compañera y amiga, quien agregó: "Ahora resulta, tengo que andarte pidiendo permiso". Luego el conductor especuló que Martha tiene muy mala imagen por enojona:

Con razón dice la gente que eres bien grosera".

Ella por su parte se defendió y aseguró que el público sí la quiere. contrario a él: "Nadie dice nada, dicen que soy encantadora y que a ti ya no te aguantan", dijo Martha para luego mandar a una nota. Cabe resaltar que al parecer esta discusión se trató solo de una broma, ya que Juan José y Figueroa continuaron el programa con total normalidad, demostrando la gran química que tienen a la hora de estar al aire.

Mira a partir del minuto 2:00

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable