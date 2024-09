Chrsitian Chávez estalla contra la prensa y abandona entrevista con 'VLA' por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el estreno de su obra de teatro, Christian Chávez, recibió a reporteros y camarógrafos para hablar sobre este proyecto, por lo cual estalló en contra de la prensa cuando decidieron salirse del tema, motivo por el cual prefirió mantenerse al margen de su plan de sacar más polémica y abandonó su entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación por esta fuerte razón.

Desde hace meses el nombre de Chávez, junto al resto de los integrantes de RBD, han estado envuelto en escándalo, pues tras coincidir en que huno irregularidades en sus ganancias del concierto del reencuentro que hicieron en el 2023 y distanciarse de Anahí por esta misma razón. Ahora, hace un par de días que el famoso actor estrenó la obra Mentidrags, en el que es una de las estrellas, y emocionado recibió a la prensa, hasta que quisieron tocar el tema de su colega.

Primeramente, el exparticipante de ¿Quién Es La Máscara? mostró su felicidad de poder hacer teatro musical, y más con un tema como este en el que expone ciertos aspectos de la comunidad LGBTQ+: "He estado lleno de emociones, de ansiedad, pero de ansiedad de la buena, y obviamente el estar en el escenario es maravilloso". Agregó su agradecimiento a Natalia Telléz por acompañarlo en este momento: "La quiero, la admiro, y para mí no hay nadie más importante para ella para estar aquí, ella sabe lo que significa el teatro para mí".

Pero, pese a que por todos los medios trató de evadir el tema del fraude de Guillermo Rosas y que lo llevó a pelearse con la reconocida intérprete de Sálvame, la prensa siguió insistiendo en el tema, por lo que declaró que él no hablaría del tema, pues quiere que todo se trate sobre la obra: "Mira bebé, de eso no te voy a hablar, porque pues no tiene que ver nada con hoy el estreno de Mentiras, pero gracias por estar aquí y espero que disfruten la función".

Finalmente, mostró que estaba siendo 100 por ciento firma con su decisión de no meterse en ese tema, por lo que solamente se despidió de los elementos de la prensa, y declaró que les agradecía su presencia, tras lo que simplemente dio por terminada la entrevista con el matutino de TV Azteca y el resto de los medios de comunicación presentes, sin dar más declaraciones: "Chicos, ya les dije, no voy a hablar de eso, pero muchas gracias".

