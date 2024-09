Crece la polémica en 'LCDLFM': Michelle Rubalcava se va con todo contra René Franco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) se ha vuelto cada vez más picante y las rencillas entre participantes no solo están presentes en el interior de la mansión, sino que también están fuera de ella. Como todos saben, el influencer regiomontano ha sabido dar contenido, aunque no por causas positivas, puesto la realidad es que sus declaraciones y acciones han llevado a la gente a solicitar su expulsión inmediata.

Cabe aclarar que esta situación no solo se mantiene dentro del show, sino que también ha comenzado a afectar a los panelistas; tal es el caso del conductor René Franco, quien a lo largo de esta nueva etapa del concurso, ha sido blanco de enojo puesto hay quienes consideran que no hace más que apoyar a Adrián Marcelo, mientras que otros consideran que simplemente está tomando una postura neutral.

Entre los principales detractores de Franco, se encuentra Michelle Rubalcava, periodista que semana con semana ataca a René porque, desde su perspectiva, parece tener una especial predilección hacia Adrián Marcelo. Un ejemplo de ello ocurrió durante la noche del pasado domingo 1 de septiembre, cuando compartió un mensaje en contra del conductor de televisión, a quien tachó de ser un “vendido”.

“Y el nefasto de René Franco vendido y misógino apoyando a Adrián Marcelo, por Dios”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que ambos periodistas se dan con todo en redes sociales, ya que la semana pasada el propio René Franco respondió a una de las provocaciones de Ruvalcaba, quien tuiteó: “Oigan pues René Franco quiere que lo arrobe en mis comentarios que porque me faltan hue… y no sé qué tanto más dice… pues aquí lo arrobo y les pregunto, ¿Es René Franco sincero en las galas el lambiscon de la producción de 'La Casa de los Famosos México'?”

Ante esta situación, René Franco atacó mientras señalaba que Rubalcava no tenía el valor suficiente como para argumentar otra cosa, más allá de que supuestamente apoyaba únicamente a Adrián Marcelo: “Ahora como no tienes los hue… Para argumentar nada y siempre sales babeando de nuestras ‘confrontaciones’, ahora te escudas detrás de las faldas de la gente, qué hue.. das, amigo”, declaró Franco.

Fuentes: Tribuna