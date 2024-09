¿'El Sol' se casó? Luis Miguel sería esposo de Paloma Cuevas y en 'Sale el Sol' lo probarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el denominado 'Sol de México' ya se casó y ha dejado atrás su estatus del soltero ingobernable, pues se ha dicho en las últimas horas que se habría convertido en el esposo de Paloma Cuevas al haber tenido una presunta boda secreta en medio de sus importantes giras por todo el mundo. En vivo del programa Sale el Sol han compartido un video con el que probarían el enlace matrimonial.

"No deja ninguna para comadre", desde hace un par de años fue bautizada como el dicho que representa al famoso intérprete de temas como La Incondicional y Culpable O No, después de que confirmara su relación con Cuevas, la cual era esposa de uno de los mejores amigos de 'Micky', Enrique Ponce, con el que tuvo dos hijas, que fueron apadrinadas por el reconocido cantante. Su romance fue sumamente criticado por no respetar el código entre hombres.

Pero, pese a todas las críticas por la manera en que se dieron las cosas, el padre de Michelle Salas no está preocupado ni le interesa el que dirán, pues se ha mostrado muy cariñoso y cercano a la empresaria desde que anunciaron su romance. Tal ha sido esta cercanía y supuesta gran química entre ambos, que en más de una ocasión se ha rumorado que llegarían al altar pronto, incluso Antonio Pérez Garibay, que es el padre del corredor de autos mexicano, Checo Pérez, ha dado a entender que no descartan llegar al altar.

Luis Miguel y Paloma. Internet

Ahora, todo parece indicar que ya existen las pruebas que demostrarían a los fans del creador de temas como La Bikina y Suave, que ya no es un hombre libre, sino que es casado. En el matutino de Imagen TV señalaron que las sospechas parecen tomar un tono de confirmación ante la visita de 'Luismi' a restaurante de la Ciudad Juárez, ya que al parecer cuando sale a saludar al público se quitaría su argolla de matrimonio y se la guardaría para salir a saludar a sus fans que estaban fuera aclamando por él.

Ante este situación, Joanna Vega-Biestro declaró que aunque sí parece que lo que se quita es una argolla, al no estar en la mano izquierda ni en el dedo anular, siente que la realidad es que solamente se quiso quitar su anillo por temas de seguridad, de que él pueda pensar que entre los saludos de mano que dé, uno de sus fans se lo puedan quitar y quedárselo para él. Hasta el momento, ni Paloma ni Luis Miguel se han pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui