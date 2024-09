FOTO: Atacan a esposo de Jacqueline Bracamontes por exponer a sus hijas a terrible peligro

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Desde hace varias semanas, el esposo de la querida actriz Jacqueline Bracamontes ha sido sometido a fuertes críticas, puesto la gente considera que está criando de manera temeraria a sus hijas. Tan solo hace poco más de dos meses, el famoso compartió un video donde mostró a las infantes saltando desde el balcón de la casa hasta la alberca, hecho que paralizó a más de uno porque, con un paso en falso, las cosas habrían salido muy mal para las pequeñas.

Casi como si estuviese intentando retar a la gente, Martín Fuentes, compartió un nuevo video en el que se puede ver que llevó a sus hijas a vivir una experiencia única en la vida. Resulta ser que el corredor de autos llevó a las pequeñas a que nadaran con tiburones. Como era de esperarse, la gente no tomó a bien la situación y acusaron hasta a la actriz de Rubí por apoyar las “locuras” a las que su esposo somete a las niñas.

En el clip se puede apreciar a Martín, parado en medio de un enjambre de tiburones, mientras incentiva a sus hijas a saltar al agua. Se puede apreciar como intenta ayudar a una de sus hijas, quien se muestra nerviosa, mientras que otra más de las pequeñas no se lo piensa tanto y se arroja directamente al agua. Cabe señalar que Jacqueline Bracamontes se encontraba en la escena, grabando la extrema experiencia de sus hijas.

Hijas de Jacqueline Bracamontes nadan con tiburones

Por otro lado, los usuarios de Instagram (red social donde se compartió el video originalmente) se mostraron molestos con la pareja y los llenaron con mensajes como: “No, no hagan eso por favor”, “He visto muchas experiencias de riesgo para niñas tan chiquitas, pero esta fue la más arriesgada e imprudente”, “Qué irresponsable de los dos padres hacer eso (…) no entiendo cuál es el afán de Jacqueline de exponer a sus hijas por no darle la contra a su flamante esposo, para mí eso es abuso infantil”, “Es que ella siempre quiere quedar bien con el esposo”.

Hijas de Jacqueline Bracamontes encienden las alertas por nadar con tiburones

Cabe aclarar que, hasta el momento, ni Jacqueline Bracamontes ni su esposo han hecho ninguna declaración con respecto a las constantes críticas que han recibido por la manera en la que han estado educando a sus hijas; sin embargo, el video continúa en redes sociales, a diferencia de la ocasión en la que el corredor de carreras recibió tanto odio por incentivar a que sus hijas saltaran del balcón, que terminó eliminándolo.

