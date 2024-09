¿Fue infiel? Tras 18 años juntos, Alessandra Rosaldo confirma separación de Derbez por dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 12 años de casados y 18 de relación, Alessandra Rosaldo confirma devastadora separación de Eugenio Derbez y cuenta todos los detalles, asegurando que cayó en una profunda depresión. La revelación la hizo la actriz, conductora y cantante de Sentidos Opuestos en el programa La entrevista de Yordi Rosado, transmitido a través del canal de YouTube del conductor de Televisa.

Afortunadamente, la separación de la que habló Rosaldo no es reciente, sino que reveló que antes de comprometerse en matrimonio con el actor y productor de Vecinos, XHDRBZ y La Familia P. Luche, ella decidió poner fin a su relación por una desgarradora razón. Ambos se conocieron hace muchos años pero fue hasta que la invitó a participar a la serie de televisión Vecinos en el 2005 que se reencontraron y el flechazo fue inmediato. "Lo voy viendo y digo... ah cab..., no sabía que este wey era guapo, dije wow".

"Te lo juro que lo viví en cámara lenta, nos sonreímos los dos y nos vamos acercando. Había estrellitas alrededor (...) fue totalmente inesperado, ni él lo buscó ni yo lo busqué y a partir de ese momento, no sé cómo describir, como si nos hubieran quitado un velo y hubieran dicho: 'ahora sí, va'", recordó Alessandra. La exconductora del programa Hoy mencionó que en esa ocasión no pudieron empezar su romance, ya que ambos estaban en una relación con otras personas.

"Nunca quisimos lastimar a nadie e hicimos lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía. Si en esos días sentí lo que sentí dije 'no tengo nada que estar haciendo acá' y terminé mi relación. La parte de su historia te la tendría que contar él. Fue muy difícil porque estábamos enamorados pero separados, sin poder vernos", contó. Tiempo después ambos terminaron con sus respectivas parejas ya que querían "hacer las cosas bien" y ya solteros, iniciaron su historia de amor, la cual fue bastante romántica.

Aunque todo parecía sacado de un sueño, ambos dieron fin a su apasionada relación por un duro motivo. ¿Fue infiel? No, sin embargo, el actor y comediante no se decidía a formalizar su relación luego de 6 años de noviazgo. Y es que como se recordará, al momento de conocer a Alessandra, Eugenio tenía ya tres hijos con tres mujeres diferentes: José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo, Vadhir Derbez con Silvana Prince y a Aislinn Derbez con Gabriela Michel.

Aunque Alessandra contó que nunca le importó lo que se dijera, admitió que sí tenía voces que le advertían que podría pasar lo mismo con ella: "Estás loca, ya viste el patrón (...) hubo muchas voces, mucha gente que me dijo salte de ahí, sal corriendo", dijo. Fue entonces que se dio cuenta que tras tantos años juntos, era momento de tomar una difícil decisión: "Hubo una separación que fue lo más difícil que he hecho en mi vida".

"La decisión más difícil que he tenido que tomar fue separarme de él, precisamente porque llevábamos más de 6 años. Él sabía que yo quería formar una familia con él, sabía que quería casarme con él. Yo ya tenía 40 años (...) no me decía un no rotundo pero tampoco un sí. Por un lado estaba muy temeroso de que le volviera a pasar lo mismo a él también, de comprometerse, le daba pánico volver a ser papá pero al mismo tiempo me amaba".

Y añadió que esto le causó mucha angustia y tristeza, por lo que se dio cuenta que tenía que decirle adiós: "Entonces era un 'no te quiero perder pero no me atrevo a dar el siguiente paso'. Se mantenía en el 'no pero no te vayas' y para mí esa dinámica me tenía muerta en vida, profundamente triste y deprimida. Yo no podía seguir así. Empecé a ir a terapia y trabajar en mí y a través de la terapia me di cuenta de que tenía que terminar la relación".

Fue lo más doloroso que he tenido que hacer. Separarme y decirle: 'te amo con toda mi alma pero no puedo más, me estoy consumiendo a tu lado porque no puedo tener lo que quiero contigo'".

Ante esto, Derbez la dejó ir: "Él no pudo decirme nada, me dejó ir. Por primera vez... y terminamos", contó, revelando que él la siguió buscando pero nunca le contestó los mensajes. La separación fue terrible para la presentadora: "No podía parar de llorar, estaba hundida en depresión y con el corazón totalmente roto", recordó Alessandra. La ruptura, sin embargo, no fue definitiva. Su regreso como pareja fue por todo lo alto pues tres meses después el comediante le pidió matrimonio.

Ambos se comprometieron en el 2012 en un restaurante de la CDMX. Todo fue una gran sorpresa para Alessandra pues contó que el comediante llegó disfrazado como príncipe arriba de un caballo blanco y montó toda una escena con un circo ambulante. Tras contraer nupcias ese mismo año, ambos se convirtieron en padres en 2014. Aunque perdieron un bebé años después, finalmente dos años después le dieron la bienvenida a su hija Aitana y actualmente son una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Fuente: Tribuna