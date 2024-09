Gomita le da la espalda a Tierra; confiesa que no estaba de acuerdo con sus actitudes

Ciudad de México.- Gomita se convirtió en la sexta eliminada el domingo pasado. Cada vez que un participante sale del concurso, suelen ponerse en contra del equipo al que pertenecían y esta vez no fue la excepción. Como sabemos, la expayasita formaba parte de la habitación 'Tierra', la menos querida en las dos temporadas de La Casa de los Famosos México. Este cuarto se ha caracterizado por emitir comentarios violentos, burlas, manipulación y otras acciones que han disgustado al público.

Durante la post Gala, Gomita confesó estar en desacuerdo con muchas de las opiniones de sus aliados. Según dijo, se veía obligada a guardar silencio y a participar en esta dinámica para evitar el conflicto. En varias ocasiones aseguró que el ambiente dentro del juego era bastante tenso, por lo que hizo todo cuanto estuvo en sus manos para no empeorar la situación. Esto la llevó a aceptar los mensajes equivocados de Sian Chiong, Adrián Marcelo y Agustín Fernández.

Reconoció que "fue falsa en muchos sentidos", pues en varias ocasiones quiso "defender y hacer, pero no se puede allá adentro". Acto seguido, se echó porras a sí misma por haber hecho "lo que pude". Asimismo, se dijo orgullosa de su desempeño y de lo que "aguanté". También aseveró que la expulsión llegó en un momento oportuno que le permitió salir "con la frente en alto" y así esquivar más toxicidad.

La conductora Cecilia Galliano profundizó en el tema y alentó a la influencer a contar a qué se refería. "¿Qué es lo que aguantaste ahí adentro?", preguntó. Frente a ello, Gomita aclaró que se refería a los temas de salud mental y a los medicamentos para dar soporte a ésta. Recordemos que hace varios días atrás, Adrián Marcelo solía desprestigiar la depresión de Gala Montes. Gomita dijo que ella estuvo en esa posición, por lo que puede entender lo que se siente estar medicada y recibir burlas por ello.

Pues a lo mejor que toquen temas mentales o el tema de si toman o no medicamentos, porque yo sé lo que se siente y lo que pasa, entonces había cosas que yo estando dentro del cuarto decía: ‘mmm, ajá. ¿Qué hago, estoy dentro de este team y aquí me toca soportar? Pero pues no aguanté tanto e hice lo que pude".