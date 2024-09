Leticia Calderón estalla en plena vía pública y alerta sus miles de fans con este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o X (antes Twitter) existen, los artistas las han visto como una herramienta más para poder estar cerca de sus fanáticos. Usualmente comparten sus próximos proyectos, reflexiones o fotografías de su día a día, lo que permite que la gente tenga una ventana a la vida de las celebridades que va más allá de lo que la prensa puede conseguir transmitir.

Sin embargo, no todo lo que los artistas suelen compartir es grato y algunas veces dejan ver aspectos de su vida que no es tan agradable, tal y como ocurrió durante la mañana de este lunes 2 de septiembre, cuando la actriz Leticia Calderón compartió un video a manera de queja ciudadana en el que expreso su descontento con respecto a la manera en la que las autoridades estaban manejando la vialidad de una de las avenidas más concurridas de la Ciudad de México.

Leticia Calderón crítica a las autoridades por entorpecer el tráfico de la CDMX

Todo ocurrió cuando la actriz de telenovelas como A que no me dejas, En el nombre del amor, Laberinto de Pasión, Esmeralda y El amor invencible, se encontraba en la curva que da hacia la avenida San Jerónimo en Periférico, más precisamente en la alcaldía Álvaro Obregón, que grabó un video en el que se le ve bastante molesta, ¿la razón? Las autoridades habían cerrado la vialidad, por lo que no permitían que nadie pasara y entorpecían el transito.

La famosa declaró que, en realidad, no parecía que existiera un motivo de peso suficiente como para cerrar la vía, lo que le causó más molestia: “Preguntanme por qué está cerrada esta curva de San Jerónimo a Periférico. Nada más porque sí, completamente cerrada, entonces están ocasionando un caos espantoso, como si estuvieran arreglando algo o estuviera inundado, uno lo entiende, pero está cerrado porque sí y hay un tráfico… ¡Viva México! Septiembre.”, declaró la famosa.

Leticia Calderón se lanza en contra de las autoridades de la CDMX

Como pie de página, Leticia Calderón anexó un breve mensaje en el que reveló que esta táctica se trataba de una especie de solución por parte de las autoridades para “movilizar el tráfico”, en la mencionad alcaldía: “Estoy asombrada de tanta inteligencia”, destacó la famosa. Cabe señalar que la denuncia social de Calderón alertó a sus fans, quienes estuvieron de acuerdo con ella en que, en ocasiones, la policía de tráfico suele entorpecer las cosas, más que solucionarlas.

