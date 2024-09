¡Lo destrozó! Irina Baeva manda recadito a Gabriel Soto; así se encuentra tras polémica separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace semanas en el mundo del espectáculo no se ha dejado de hablar acerca de Gabriel Soto e Irina Baeva luego de que el galán de Televisa confirmara su repentina separación de la estrella rusa. A mes y medio de confirmarse el fin de su relación sentimental, la guapa actriz decidió romper el silencio y respondió a todas las dudas que hay sobre este tema, sobre todo porque ella aseguró que se habían casado por medio de una boda espiritual.

Este fin de semana, Irina se tuvo que despedir del personaje de 'Helena Tejero' debido a que llegó a su fin la temporada del musical Aventurera, por lo que en su encuentro con la prensa los reporteros mencionaron el nombre de su exprometido. Muchos tenían duda de qué pasaría con el tatuaje que Irina y Soto se hicieron al iniciar su relación en el año 2019. En esta ocasión Baeva aseguró que el dibujo no se borrará de su piel pese a su ruptura con el mexicano.

¡Ay no!, ¡para nada!, ese tatuaje es con México, ese es un símbolo maya, quiere decir que yo soy tú y tú eres yo, y todos somos uno, y eso es algo que significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano", explicó la rubia.

Irina Baeva no se piensa quitar el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre cómo ha sobrellevado su separación amorosa, la antagonista de la telenovela La historia de Juana admitió que no es nada fácil: "Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió". Mientras Soto presuntamente ya se dio una nueva oportunidad en el amor, Irina reveló que ella está recibiendo ayuda profesional para enfrentar esta y otras situaciones de su existencia.

Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno… Pasando este proceso, pasando este duelo, sin duda alguna lo es, y tranquila, no me estoy presionando absolutamente en nada, fluyendo, rodeada de mi familia a pesar de que están lejos, mis amigos que están conmigo y bien", declaró.

Pero cuando salió a relucir el nombre de Cecilia Galliano y los rumores de romance con Gabriel, inmediatamente Irina se negó a responder, pero llamó la atención que no negó ni desmintió el noviazgo: "Nada, yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo", mencionó la villana de Soltero con hijas y Amor Dividido.

Por último, Baeva negó tajantemente que en algún momento le haya pedido algún tipo de pensión a su expareja por los años que permanecieron juntos y aseguró que nunca ha necesitado el dinero de Gabriel Soto: "Siempre he sido una mujer económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire, no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y así será, así que no busco el dinero de los demás", dijo.

Fuente: Tribuna