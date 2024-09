Luto en la música: Muere cantante tras desmayo en pleno concierto; estremece último VIDEO con vida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El mundo de la música se vistió de luto este fin de semana al confirmarse la trágica e inesperada muerte de un reconocido cantante. Se trata del rapero Fatman Scoop, quien perdió la vida en pleno concierto a los 53 años de edad. El artista, quien tenía una larga y exitosa carrera en la música urbana, se desvaneció durante una presentación que ofreció el viernes pasado en Connecticut, Estados Unidos. Murió poco después.

Fatman Scoop, nacido como Isaac Freeman III, era originario de Nueva York. Durante su trayectoria artística colaboró junto a famosas cantantes como Missy Elliott (en Lose Control) y Mariah Carey (en It's Like That). Uno de sus mayores éxitos, Be Faithful, lo lanzó en 1999, pero adquirió gran popularidad hasta 2003. Además de triunfar como rapero, también fue animador de hop-hop y conductor de un programa de radio.

El artista también se desempeñó como estrella de televisión pues participó en el reality show Celebrity Big Brother 16: UK vs USA, realizado en el Reino Unido y se emitió en el año 2015. Fue el tercer compañero de casa en ser eliminado del programa. Su último proyecto había sido lanzado el mismo día que perdió la vida. Su sencillo Let It Go, con Dyce Payso, había sido lanzado ese mismo viernes por la mañana.

De acuerdo con informes, el rapero de 53 años estaba dando un concierto en el Town Center Park en Hamden, Connecticut cuando de repente colapsó y se desplomó en pleno escenario. De inmediato acudieron elementos de emergencia para trasladarlo a un hospital en una ambulancia. Aunque intentaron reanimarlo y salvarle la vida, lamentablemente ya no tenía signos vitales. Poco después fue declarado muerte y su familia confirmó la noticia el sábado por la noche.

Hasta ahora no se ha confirmado su causa de muerte, sin embargo, ya circula en redes sociales el video de la presentación en la que ocurrió su terrible deceso. Aunque no se captó el momento en el que el cantante se desvanece, estremeció a seguidores en redes ya que es el último video del rapero con vida.

Antes de notificarse su deceso, la alcaldesa Lauren Garrett emitió unas palabras pidiendo oraciones por el artista: "Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones", publicó. Poco después, el mánager de la gira del cantante, DJ Pure Cold, confirmó su muerte con un desgarrador mensaje: "Honestamente no tengo palabras... me llevaste por todo el mundo y me tuviste presentándome a tu lado en algunos de los escenarios más grandes del planeta".

"Las cosas que me enseñaste me hicieron el hombre que soy hoy", publicó en Instagram. Por otro lado, la agencia de contratación del rapero, MN2S, también emitió sus condolencias: "Vivirá a través de su música atemporal (...) Scoop era una figura muy querida en el mundo de la música, cuyo trabajo era amado por innumerables fans en todo el mundo", señaló un portavoz. "Su voz icónica, su energía contagiosa y su gran personalidad dejaron una marca indeleble en la industria".

La familia del rapero le dedicó un emotivo homenaje en las redes sociales, recordándolo como "un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida". "FatMan Scoop no solo era un artista de clase mundial, era padre, hermano, tío y amigo", escribieron sus familiares en la publicación. "Era la risa en nuestras vidas, una fuente constante de apoyo, fuerza y coraje inquebrantables", finalizaron el mensaje.

