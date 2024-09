Luto en Televisa: Tras declararse gay, conductor sufre brutal muerte; se cayó y se abrió la cabeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa, quien salió del clóset como homosexual hace unos meses, sufre desgarradora muerte y abre su corazón al respecto. Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien confesó en un programa cómo fue la dura pérdida de quien fue su pareja, con quien estuvo a punto de llegar al altar. El polémico presentador reveló que su exprometida, con quien anduvo cuando era más joven, perdió la vida a causa de un brutal accidente.

Origel, quien empezó su carrera en TV Azteca hace 26 años al debutar en el programa de espectáculos Ventaneando junto a Pati Chapoy, sin embargo, los abandonó en 1997 para cambiarse a la competencia en Televisa. En la televisora de San Ángel destacó en diversos programas de espectáculos como La Botana, La Oreja, Programa Hoy y Con Permiso, donde actualmente es conductor junto a su amiga y colega Martha Figueroa.

Desde hace varios años se sabe que el presentador, quien tiene 76 años de edad, es gay, sin embargo, no había salido del clóset oficialmente hasta hace unos meses. El momento sucedió en el programa de entrevistas de Jorge 'El Burro' Van Rankin, En Estado Burresco, transmitido por su canal de YouTube. Origel confesó que sí es gay, aunque insistió que nunca dijo nada porque no cree que salir del clóset es algo que debía hacer públicamente.

Pepillo Origel y su expareja

"Yo creo que no tengo porqué decirle a nadie, con quienes hablé fue con mis hermanos, ellos me apoyan, me quieren, me respetan, quieren que yo sea como soy, punto", sostuvo entonces. Y aunque hasta se le conoció una pareja, un joven 40 años menor que él, con quien terminó hace poco porque se fue a estudiar a Dubai, en su juventud Pepillo estuvo a punto de casarse con una mujer. Y eso no fue todo, pues el presentador confesó algo devastador: su exprometida falleció.

Y es que resulta que el originario de León, Guanajuato, antes de tener clara su preferencia sexual, era todo un "mujeriego" e incluso iba a llegar al altar con una mujer. "Me iba a casar yo creo que con una de las más guapas de León (...) era un galanazo", contó Pepillo. Y ella no fue la única, pues también tuvo más novias: "Tuve una novia que quise mucho y ya está casada (...) después tuve otra novia, con Pati, con la que me iba a casar", relató.

Pepillo confesó que sí se enamoró pero que se dio cuenta que no podía continuar con su boda: "Sí la quería y ya tenía todo... la iglesia, todo listo", dijo, mencionando que su familia estaba muy feliz: "Estaban encantados, ya la habían pedido y ya tenía el anillo de compromiso", comentó. "De repente la historia pues me cambió (...) de repente yo sentí que no me debería de casar", confesó el conductor, quien aseguró que se dio cuenta de sus preferencias cuando viajó a Canadá y fue a un bar gay.

Al regresar a México, Origel contó que hablé con ella para decirle lo que había experimentado: "Nos fuimos a cenar y le dije tal cual. Fui el más honesto, le dije y ella me dijo: 'no me importa'", dijo, explicando que le dijo que lo mejor era terminar porque más adelante eso traería problemas entre ellos y prefería dejarla en libertad. Posteriormente, reveló que ella perdió la vida hace apenas unos meses. "Ella seguía guapa la acababa de ver en una boda que fui a León, de la hija de una de mis amigas".

Y agregó cómo fue su brutal muerte, la cual ocurrió de forma repentina por un accidente en casa: "A las dos semanas ella se divorció. Se casó, tuvo dos hijas y se divorció. En la mañana ella bajó a la cocina por unas frutas y cuando va subiendo a su recámara se cae y se mata... fue hace unos 4 o 5 meses (...) se cayó por las escaleras, se abrió la cabeza y murió", dijo "Era una señora hermosa", finalizó, recordándola con cariño.

Momento a partir del minuto 50:27 del video:

