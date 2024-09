Mario Bezares rompe el silencio y revela amenaza de gente poderosa en caso de Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de dos décadas de guardar silencio sobre las injusticia que sufrió, Mario Bezares finalmente ha decidido romper el silencio para apoyar a su equipo y mostrarles el poder de la resiliencia ante todo lo que han sufrido dentro de La Casa de los Famosos México, revelando por primera vez la amenazada de gente poderosa que lo quería dejar tras las rejas aun sabiendo su inocencia en el caso de Paco Stanley.

25 años atrás, un 7 de junio de 1999, se anunció el terrible asesinato del padre de Paul Stanley, siendo uno de los más atroces, pues además de haber sido a pleno día, mucho se ha especulado que su mejor amigo en ese entonces, Mario, y su edecán, Paola Durante conspiraron para ponerlo en el lugar preciso y la hora correcta para que un grupo armado le dispararan hasta acabar con su vida. Desde su arresto hasta este momento, Bezares no había contado nada más que el como lo arrestaron y su lucha para demostrar que era inocente.

Pero ahora, durante la noche del pasado domingo 1 de septiembre, en una conversación con el team 'Mar', para darle ánimo a Arath de la Torre a que no se deje bajonear y mucho menos intimidar por Adrián Marcelo, que horas antes le había amenazado ante todos, hizo la confesión inédita de que Samuel del Villar, que en 1999 era el Procurador de Justicia, lo había amenazado con desaparecerlo por el caso de asesinato que enfrentaba.

Mario y Paola encarcelados en el caso de Paco. Internet

Esto pasó porque el presentador del programa Hoy aseguró a su cuarto que iba a abandonar el reality de Televisa, ya que no estaba para soportar ese tipo de amenazas y no iba a arriesgar el bien emocional propio y mucho menos el de sus hijos. Por su parte, Mario le dijo que lo pensara mejor las cosas y para darle un ejemplo de como el presentador de Multimedios no es nada, le reveló la fuerte amenaza que sufrió por parte de uno de los líderes de justicia que llevaban su caso: "El Procurador de Justicia me dijo que era una pinc... hormiga que agarraba el dedo y me hacía así porque yo no valía un cara... de nada y nos iba a hundir".

Ante este hecho, el expresentador de TV Azteca mencionó que no se dejó intimidar y decidió hacer frente por lo cual en vez de quedarse callado o hacer lo que le pedían, simplemente le dijo: "Yo creo que usted no va a poder con la justicia divina", asegurando que eso molestó mucho a del Villar: "El wey se fue así, refunfuñando el cab... y así me dijo, 'tu eres una pin... y voy a desaparecer a tu familia, porque tu no eres nadie'".

Fuente: Tribuna del Yaqui