¿Maxine, a la cárcel? Geraldine Bazán en 'VLA' anuncia la sentencia por violencia de género

Ciudad de México.- Después de que interpusiera una demanda en contra de Maxine Woodside, la reconocida actriz, Geraldine Bazán, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que declaró que las autoridades dieron un fallo a su favor en esta y le dieron una sentencia tanto a ella como a su equipo de Radio Fórmula por la violencia de género que alegó sufrir por su parte en uno de sus programas.

Geraldine ya está cansada de las difamaciones y ataques en su contra por parte de varios medios de comunicación, pues después de que Woodside en el programa Todo Para La Mujer la acusara de amarrar a Gabriel Soto con un embarazo, asegurando que ese era su mayor logro en la vida, pues solo habían pasado una noche juntos, la actriz decidió demandarla por violencia de género. Bazán ha dejado en claro que no va a permitir que se le difame de esa manera y que ya es momento de establecer límites a lo que debe y lo que no, ser permitido.

Ahora, tras un mes de que ella anunciara su demanda legal por violencia de género ante tales comentarios, durante una entrevista para el matutino de TV Azteca, la actriz de melodramas como Corona de Lágrimas, ha declarado que afortunadamente su demanda dio un fallo a su favor y ha conseguido que la ley castigara a Woodside y su empresa: "Al final lo que yo quería y que hice fue crear un precedente. La ley me otorgó medidas cautelares, también hizo que no solamente la persona física, sino la persona moral, en este caso la empresa, retirara todos los contenidos".

Una vez más, la exparticipante de La Casa de los Famosos, que es trasmitida por Telemundo, señala que su única intensión es crear precedente de que no deben de realizarse estos ataques hacía nadie, sin importar si son o no celebridades, destacando que no desea dinero y mucho menos que encarcelen a la periodista: "Obviamente, a mí no me interesa meter a nadie a la cárcel, ni dinero tampoco, no es lo que estoy buscando para nada, es crear un precedente, porque sí creo que en nuestra sociedad y nuestro México tiene que haber límites".

Finalmente, señaló al programa de Maru Silva que sin duda va a llegar a las últimas consecuencias de su demanda y no va a desistir de sus alegatos: "Sí, definitivamente está ahí, ustedes lo saben, hay medidas cautelares de la ley". En cuanto al tema de Gabriel y Cecilia Galliano que van a demandar a paparazzis por haberlos seguido y expuesto en su intimidad, esta declaró que no tenía nada que decir: "Mira, la verdad es que esos son temas en los que yo no voy a opinar".

Fuente: Tribuna del Yaqui