No puede pisar México: Aleska Genésis es vinculada a proceso una vez más por este delito

Miami, Estados Unidos.- A casi un año de su primer arresto, la reconocida modelo venezolana, Aleska Génesis, acaba de revelar en una entrevista que no puede pisar México, asegurando que lo considera injusto y va a investigar las irregularidades del caso, ya que fue vinculada a proceso una vez más, señalando que es una mujer inocente siendo víctima del abuso de poder, destacando que su delito no existe y es imposible probarlo.

En enero de este 2024, cuando la venezolana pisó tierras Aztecas para poder irse a encerrar en el reality show que Telemundo transmitió en vivo 24/7, La Casa de los Famosos, fue inmediatamente detenida por los elementos de seguridad del país, siendo arrestada bajo los cargos de presuntamente haber robado en pandilla un reloj carísimo. En ese momento ella aseguró que su exnovio la inculpó y una jueza la libero del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla pues la "sentenció como inocente con libertad absoluta".

Pero ahora, todo ha dado un giro inesperado y otra vez su caso fue abierto y vuelve a ser vinculada a proceso por este mismo delito, así que ella decidió aclarar todo y el pasado domingo 1 de septiembre se presentó en el programa Pica y Se Extiende para declarar que ella es inocente: "No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación, me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente. El día que ocurrió el supuesto robo ni siquiera yo estaba en México, o sea ya con eso se cae todo".

Ante esta situación, reveló que su abogado le ha recomendado que no pise México hasta que se haya solucionado el caso, pues el venir al país sería caer en una trampa y una vez más podría ser puesta tras las rejas. La venezolana afirma que hay alguien que la quiere en prisión y le pagaron a alguien poderoso de la Fiscalía de Justicia para que reabriera el caso que ya estaba aclarado: "Eso es ilegal. Mi abogado pidió esas nuevas pruebas pero no las tienen. Ahorita tenemos el juicio y él me dice 'sí o sí te van a poner una orden de arresto'".

Finalmente, la novia de Clovis Nienow acaba de ser tajante al momento de asegurar que no va a a permitir que le siga acusando de algo que no cometió y por ello va a buscar la manera de que el jefe de la Fiscalía haga algo y busque al verdadero responsable de todo esto: "Realmente hay que tratar al jefe de Fiscalía para que sea él quien averigüe quién dentro de esa organización se está prestando ya sea a través de un favor o a través de un pago".

