Paul Stanley responde con contundente mensaje a Adrián Marcelo tras ataques a 'Mayito'

Ciudad de México.- Esta edición de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha resultado ser mucho más polémica que la anterior, sobretodo porque un drama se ha estado construyendo de trasfondo y ha sido apenas visible para la audiencia, se trata sobre la presencia de ‘Mayito’ dentro del concurso. Y es que, si bien Paul Stanley sí estuvo en la edición pasada del show, al conductor le tocó compartir casa junto a Arath de la Torre, gran amigo del hijo de Paco Stanley.

Aunque hubo quienes pensaron que el presentador de Hoy mantendría sus reservas con Mario Bezares, la realidad es que a lo largo de siete semanas ambos han logrado construir una gran amistad, la cual fue puesta a prueba por Adrián Marcelo durante la última gala de eliminación, cuando le dijo a ‘Mayito’ que le habría encantado tener una buena mancuerna con él y lo increpó por la falsa unión que ha mostrado tener De La Torre.

“Me duele que no hayamos podido jugar en equipo en este hermoso reality, pero me duele más que estés jugando con alguien que la primera semana te pegó duro y bajo. Me duele porque tú y yo sabemos que cuando salgas esa amistad que han fingido tener aquí se va a deshacer, tomarán caminos cruzados y esta actuación que los dos, con su experiencia, han sabido llevar a buen puerto se acabará y él con quien sí tendrá una amistad, te recuerdo, será con quien pidió no estar cuando visitaste el programa 'Hoy': Paul Stanley.”

Dicho movimiento de Adrián Marcelo fue considerado por el público como algo bajo, ya que, como muchos saben, la relación entre Paul Stanley y ‘Mayito’ tiene un profundo grado de complejidad por la muerte del conductor de TV Azteca, Paco Stanley (padre del conductor de Hoy); sin embargo, el amigo de Galilea Montijo no se dejó amedrentar y compartió su postura a través de su cuenta oficial de X, donde declaró: “Cuando salgan todos ahí voy a estar en el programa ‘Hoy’, ya se dijo.”

Pero esto no fue todo, ya que Paul dejó en claro su molestia con la actuación de Adrián Marcelo a quien acusó de ser “falso”, al tiempo en el que se burló porque siguen hablando de él como si continuara formando parte del elenco de LCDLFM: “Espero que me sigan pagando en esta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, hablan más de mí”, señaló el exintegrante del team cielo, hecho que fue tomado con gracia por sus seguidores.

¿Por qué dicen que Paul Stanley no quiso estar en 'Hoy' durante una visita de Mario Bezares?

Antes de que diera comienzo el reality show, en Hoy invitaron a los futuros participantes de La Casa de los Famosos México para entrevistarlos, entre ellos estuvo Mario Bezares; sin embargo, el público notó que Paul no se encontraba presente durante su visita, el propio conductor destacó que fue él quien eligió no estar en el programa de revista: “Me crucé con él, pero como a los 15 años, no me interesó, la neta y yo respeto las decisiones y los proyectos de la empresa. Mejor cada quien por su lado”, declaró el presentador.

Fuentes: Tribuna