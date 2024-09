¡Se hartó! Andrea Legarreta hunde a 'LCDLF México' y asegura que Adrián Marcelo SÍ es violento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta de nueva cuenta arremetió en contra del polémico regiomontano Adrián Marcelo, debido a los recientes comentarios que este hizo en contra de Arath de la Torre. Aprovechando las cámaras del programa Hoy y otros medios, la también actriz le envió un fuerte mensaje a la producción de La Casa de los Famosos México por considerar que lo que hace Adrián es solo "parte de un juego".

Como se recordará, el youtuber y conductor volvió al centro de la controversia luego de que la noche de ayer domingo 1 de septiembre amenazara a Arath con destruirlo si se atrevía a posicionarse nuevamente frente a él: "Yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner frente de mí, no es amenaza pero sobre aviso no hay engaño, yo te recomiendo que si me vuelve a ver ahí (en la placa de nominados), me saques la vuelta, carnal... porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí", dijo Adrián.

Las palabras del regiomontano de inmediato le dieron la vuelta al Internet y por supuesto llegaron a oídos de Andrea Legarreta, quien durante el programa Hoy se posicionó totalmente en contra de Marcelo: "A quienes debería aconsejarles es a su familia que no vean el programa, porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan, tanto lo aman, creo que el tendría que analizar qué es lo que está pensando con su gente porque, en verdad, sus niveles de maldad son terribles, lo siento mucho por ellos", expresó.

Además a su salida de las instalaciones de Televisa, Legarreta volvió a ser cuestionada sobre su sentir ante el comportamiento de Adrián y mencionó que le parece reprobable que la producción, a cargo de Rosa María Noguerón, no haga algo para ponerle un alto: "Tengo fe en que la producción tome cartas en el asunto, yo creo que es mucha maldad, es demasiado, pero además que se tome como que es un juego o broma, no podemos enseñar eso".

Andy comparó LCDLF México con otros proyectos que han sido exitosos sin necesidad de llevar al aire temas tan violentos: "Lo que quiere es recibir un golpe de Arath... siento una pena por su familia (de Adrián Marcelo), pero no puedes defender lo indefendible, sí es violencia y es inadmisible". Y sobre si piensa que su compañero de Hoy renunciara al proyecto por las amenazas de Adrián, la conductora respondió:

No lo sé, yo siento que él le toca el botón de su familia, de sus hijos".

