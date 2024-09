Verónica Castro reacciona a la reconciliación de Cristian y Mariela Sánchez: "Le dolió"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Para nadie es un secreto que la vida amorosa de Cristian Castro es una de las más cuestionadas del mundo de la farándula, quien en menos de 1 año, ha cambiado de pareja en cerca de tres ocasiones; sin embargo, una de estas relaciones es la que más ha llamado la atención del público en general y se trata de la que sostuvo con la argentina Mariela Sánchez, con quien llegó a cortar cuando se filtraron unos audios en los que hablaba mal de su suegra, Verónica Castro y de las mexicanas.

Cualquiera habría imaginado que Cristian no regresaría con Mariela, pero hace unas semanas se confirmó que ambos habían limado sus asperezas y habían optado por retomar su relación e incluso ambos planearon proyectos juntos, como por ejemplo, el lanzamiento de la canción Hola, donde el cantante de Azul realizó una colaboración con Ulises Bueno y no solo eso, puesto Sánchez también es la modelo del clip.

Es bajo este contexto que el programa argentino Intrusos acudió en busca de la pareja para realizarles una entrevista, en la que fue cuestionado sobre su regreso con Mariela y no solo eso, sino que también quisieron saber cuál había sido la reacción de Verónica Castro al enterarse de la buena nueva; sin embargo, parece ser que la noticia no le sentó demasiado bien a la actriz de Los exitosos Pérez y conductora de Mala Noche… No.

Cristian Castro habla sobre cómo tomó Verónica Castro su regreso con Mariela Sánchez

Créditos: Internet

Según lo dicho por Cristian, la primera reacción de Verónica fue guardar completo silencio, para luego dejar en claro que apoyaría a su hijo aún si esto representaba regresar con Sánchez: “La verdad me dijo ‘Yo siento que la querés, anda adelante’”, habría dicho el famoso, quien destacó que sí sentía un profundo amor por Mariela. Posteriormente, fue cuestionado sobre si le afectó a Verónica enterarse de lo que la novia de su hijo pensaba de ella.

“Le dolió, sí, le dolió mucho, sobretodo porque tenían una amistad Mariela y ella, que de pronto Mariela saliera con estos comentarios que fueron muy fuertes (…) No entendió nada Vero, y la verdad se sintió muy traicionada, pero bueno, sintió que Mariela lo hacía desde un punto de vista de ira, quizá”, destacó el famoso.

Por su parte, Mariela decidió terminar con el tema y dejó en claro que no era de algo que desearan hablar debido a que era algo de lo que ella ya se había disculpado: “No queremos hablar tanto de eso, pero sí estaba, lo dije después en todos lados, pedí disculpas. Estaba enojada y es muy difícil estar en esta situación”; finalmente, Cristian reveló que sí tenía planes de casarse con Sánchez debido a que se sentía estable con ella.

“Siempre pensé en casarme con ella. Siempre pensé en algo muy en serio con ella. La visualizo como mi estabilidad también, porque siento que esta estabilidad llena la casa”, señaló el famoso.

Fuentes: Tribuna