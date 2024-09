Devastada, Alicia Villarreal se divorcia tras infidelidad; da dura noticia en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varias semanas en medio del ojo público y escándalo, Alicia Villarreal finalmente ha decidido romper el silencio con respecto a su divorcio tras infidelidad del padre de dos de sus hijos, el reconocido cantante y productor musical, Cruz Martínez, durante una entrevista en exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, que fue transmitida por Sale el Sol, revelando que se encuentra devastada, pero lista para salir adelante.

Ya se ha confirmado la separación de Alicia y el exintegrante de los Kumbia Kings después de los rumores de infidelidad, y Alicia se ha mostrado devastada por todo el proceso que vive. Tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común, Alicia y Cruz parecían ser una pareja sólida, sin embargo, hace unas semanas fue captado por fotógrafos, sospechosamente muy cariñoso con una joven mujer, imagen que llegó a Alicia en plena entrevista y que detonó este divorcio.

Tras enterarse de esta aparente infidelidad, la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua mencionó que estaba pensando bien las cosas y dejando que las cosas se enfriaran para tomar una decisiones, pero ahora, tras un mes de todo este escándalo, finalmente confirmó su separación y confesó que todo lo sobrelleva enfocada en su música nueva: "Muchos años, pues estoy bien, me siento bien… Yo siempre digo que la música es un compañero de todos los seres humanos. La música a veces es un refugio, es una terapia, que llega un momento en el que dijimos 'ya, ya, ya'. En Estados Unidos dicen 'next'".

Pero, aunque Alicia afirma que dentro de todo están llevando un divorcio en sana paz, con una buena comunicación y relación por el bien de sus hijos, destacó que sigue siendo un proceso complicado y doloroso, pues hay que sanar muchas cosas que al final hace que no sea fácil de sobrellevar: "Ya uno como mamá dice '¡qué bendición!, o sea está bien'. No son cosas fáciles, son procesos, y eso es lo que digo, que eso no es simplemente nada más firmar un papel y ya, es realmente un proceso".

Al hablar sobre la posibilidad de una nueva relación, la creadora de temas como Ay Papasito y Ladrón, destacó que por ahora no piensa en volverse a enamorar o en tener una relación con nadie y solo se está enfocando en sus hijos: "Ahorita no… O sea, no pienso en eso para nada, de verdad, estoy muy enamorada de mis hijos, son unos guapos y son unos niños bien portados, me dan chance para que trabaje y no estar tan mortificada".

Finalmente, sobre su relación con Arturo Carmona, Alicia dejó en claro que siempre estarán unidos por su hija en común, asegurando que toda su vida se ha dedicado a darle la mejor educación y separar su relación como expareja a la que tienen él como padre con su hija: "En tener siempre ese compromiso y ese respeto de su papá. De que lo quiera y de que lo espere y de que lo busque y de que conviva, jamás se ha negado esa parte de mí. De mi lado nunca hubo tampoco una queja que él pueda dar, así que a lo mejor no sé cómo lo sintió".

Fuente: Tribuna del Yaqui