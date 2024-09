Laura Zapata acusa a AMLO de "traición a la patria"; afirma mexicanos lo enviarán a prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya es costumbre, Laura Zapata no ha tenido pelos en la lengua para dejar en claro la antipatía y el desprecio que le tiene a AMLO, pues recientemente empleó sus redes sociales para de nueva cuenta acusarlo de "traición a la patria" y exigir que rinda cuentas a todos los habitantes de México de todos los delitos que ha cometido durante su sexenio, afirmando que los mexicanos lo enviarán a prisión para que pague por todo.

A lo largo de seis años como el mandatario en México, no cabe dudas que el líder de Morena tuvo como mayor detractora y 'hater' a la reconocida villana de melodramas de Televisa, pues desde que se anunció como el ganador a la presidencia, no ha parado de emplear sus redes sociales para lanzar comentarios en su contra y de "pend..." y "vende patrias" no lo ha bajado, especialmente ahora que ha decidido eliminar órganos sociales autónomos y el cambiar la reforma del Poder Judicial.

Y ahora, mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, después de que Andrés Manuel López Obrador declarara que una vez que su sucesora tomara su puesto en la presidencia él oficialmente iba a "desaparecer" de la política y la vida pública, Laura se opuso y pidió que rindiera cuenta a todos: "¡¿Cómo?!, No López, @lopezobrador_. No es tan fácil. ¡Esto apenas empieza! #NarcoPresidenteAMLO te vas a la chin..., pero ni desapareces ni te borras. Viene para ti el ineludible tiempo de rendir cuentas. Con México no puedes ENTRAR EN PAUSA".

La actriz de melodramas como María la del Barrio, afirmó que tiene muchos delitos por los cuales debe de responder, recalcando la presunta "traición a la patria" y otros bastante fuertes y por los que podría pasar décadas tras las rejas, como lo son la "Colusión, Concusión, Coalición de Servidores Públicos, Enriquecimiento ilícito, Malversación de fondos, Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, Nombramiento o aceptación ilegal de cargo, Patrocinio ilegal", y supuestos nexos con el narco.

Tras esto, la media hermana de Thalía declaró a AMLO que una vez que haya rendido cuentas ante las autoridades se puede ir a la "ching..." y dejar por completo su puesto a Claudia Sheinbam, destacando que una vez más todo lo que para ella es una traición hacía su país: "Cuando se aclaren tus vínculos con el narcotráfico, Y POR QUÉ, Y PARA BIEN DE QUIÉN, destruiste Instituciones y desapareciste ÓRGANOS AUTÓNOMOS, y DESCONCENTRADOS y ONGs entonces sí, en La Ching..., en la cárcel o bajo tierra, desapareces y te borras".

Finalmente, la exparticipante de MasterChef Celebrity dejó en claro que no siente miedo de que dicho tuit llegue hacía el aún presidente de la nación, sino por el contrario, pidió que se lo hicieran llegar lo antes posible para que dé la cara de todo esto: "Que le informen lo que le espera y lo que los Mexicanos buscaremos que suceda en las próximas SEMANAS! Por un México Libre de Narcos, de Violencia, de Envidias, de Resentimiento y por un México Unido, Fuerte y para todos los Mexicanos".

Fuente: Tribuna del Yaqui