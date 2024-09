Luto en Televisa: Muere conductor a los 52 años; filtran íntimo secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana Televisa se vistió de luto debido a que el mundo del entretenimiento deportivo enfrentó una fuerte pérdida. Como se recordará, fue durante la mañana del lunes 16 de septiembre que se confirmó que André Marín Puig, destacado analista de futbol y otros deportes, había perdido la vida a los 52 años luego de varios años luchando contra diversas complicaciones de salud.

A solo unos cuantos días de su lamentable muerte, su legado se vio 'manchado' por un chisme y es que en redes se filtró un íntimo secreto que André se llevó a la tumba. Lo último que se supo del extrabajador de Fox Sports y TV Azteca era que se encontraba delicado de salud y recientemente se había sometido a un doble trasplante de pulmón en un intento por mejorar su calidad de vida, sin embargo, sus dificultades médicas habían comenzado desde 2019.

En aquel año Marín contrajo una bacteria llamada Clostridium Difficile, pero fue en 2022 cuando las cosas empeoraron y sufrió complicaciones con otros padecimientos, al punto que pasó 50 días en coma: "El 22 que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos, revisiones", explicó en su última entrevista con Pati Chapoy.

En medio de la pena que aún vive su familia, recientemente el nombre de André fue involucrado en un escándalo pues salió a la luz que habría tenido un amorío con Andrea Legarreta. Fue a través de una cuenta de TikTok donde se inició el rumor de la supuesta relación entre Andy y el fallecido comentarista, y señalaron que el idilio habría ocurrido cuando ambos era jóvenes.

El periodista Álex Kaffie se dio a la tarea de buscar más información al respecto y detalló que incluso contactó a la propia exesposa de Erik Rubín. "Andrea Legarreta se manifiesta a este señalamiento, a este rumor que ha crecido. Muchas personas aseguran que tuvo un idilio con André Marín. Se contactó con este servidor a través de Instagram", compartió el comunicador en un video de YouTube.

Kaffie compartió el mensaje con el que Andrea desmintió este rumor y aseguró que el presunto secreto no era más que un chisme: "¿Yo con André? No corazón, nada de nada. Lo vi un par de veces en mi vida. Muy lindo, pero nada qué ver. ¿Quién dijo eso?", habría expuesto Andy, además de que lamentó el repentino deceso de Marín: "¡Qué raro! De verdad no sé de dónde salió eso... Pero es lo que menos importa... Qué tristeza su partida".

