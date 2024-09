¿Luto en TV Azteca? Filtran devastadora noticia de Daniel Bisogno tras dos cirugías de urgencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días no se ha dejado de hablar acerca de la salud del conductor Daniel Bisogno debido a que recientemente fue sometido a un trasplante de hígado y pese a ser dado de alta, tuvo que regresar al hospital por otra complicación. Desde entonces, cada que surge nueva información sobre 'El Muñeco' todos sus fans de TV Azteca piensan y temen lo peor.

Pese a que en el programa Ventaneando han compartido detalles de su regreso al nosocomio y afirman que se encuentra recuperándose perfecto de una infección en la sangre y estómago, hay quienes aseguran que Daniel está más grave de lo que se piensa. De acuerdo con información que fue difundida por Kadri Paparazzi, el presentador y actor tendría un panorama sumamente delicado y ya fue intervenido en dos ocasiones más.

De acuerdo con información revelada por 'El Lobo', uno de los conductores del mencionado canal de YouTube, a Bisogno le encontraron un coágulo y tuvieron que intervenirlo para salvarle la vida: "Ya van dos operaciones que se le han hecho, una de ellas es por un coágulo... todas estas ramificaciones que tiene el injerto, que es donde pasa la sangre y fluidos, en uno de ellos se formó un coágulo, tuvieron que entrar por un cateterismo".

Derivado de este nuevo proceso, el panorama para Daniel no sería nada favorecedor: "Ya van dos (cateterismos) que le hacen, me explica un especialista, que un caso de estos es muy grave porque se pierde un porcentaje muy alto de calidad de vida, porque se pierde una parte del órgano que deja de servir". A raíz de esta trombosis, "'El muñe' se encuentra muy delicado, según Kadri Paparazzi.

Mira a partir del minuto 1:24:00

Cabe resaltar que los conductores de este canal no son los únicos que han especulado sobre la gravedad del conductor de Ventaneando. El periodista Michelle Rubalcava ha asegurado que es probable que Daniel no se encuentre tan bien como han querido asegurar los conductores del Ajusco y su hermano Álex Bisogno. "Habla como si Daniel tuviera una gripa. Terapia intensiva son cosas mayores, es una realidad. Desde que Daniel empezó con sus problemas de salud, siempre nos han mentido, siempre nos han ocultado las cosas", dijo el comunicador.

'Mich', como es conocido por sus fans, señaló que los seres queridos de Daniel han tratado de tapar el sol con un dedo y señaló que es probable que los youtubers como 'Lobo' y 'Chacal' tengan razón en cuanto a la gravedad del conductor: "Lo pintaron como si fuera Disneylandia. Espero que Daniel salga bien de esta, a mí no me gusta el panorama de Daniel, a mí no me vibra bonito", explicó Rubalcava. Hasta el momento, la familia de Bisogno no ha salido a confirmar o desmentir esta información.

Fuente: Tribuna