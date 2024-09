Pedía limosna: Tras fracaso en TV Azteca y años vetada, actriz vuelve a Televisa y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien acusó estar vetada del Canal de Las Estrellas y que fracasó durante su debut en TV Azteca, dio una grata sorpresa a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas por fin reapareció en Televisa e hizo una fuerte confesión. La famosa se le fue encima a una compañera actriz, acusándola de meterse con una expareja y además le respondió por señalarla de haber tenido amoríos con ejecutivos de la empresa.

Se trata de la guapísima Paty Navidad, quien es recordada por su participación en los melodramas Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Tras acusar que no le daban trabajo, a mediados de 2021 la sinaloense se unió a la empresa del Ajusco por primera vez, formando parte del reality MasterChef Celebrity México, donde no estuvo entre los primeros lugares.

También fue conductora de la primera temporada de Music Battles México, proyecto que fracasó y no volvió a producirse. Además, Paty dio una entrevista exclusiva al programa Mimí contigo donde confesó que llegó a acabar de indigente y pidiendo dinero en las calles cuando no era famosa, pues no tenía dónde vivir ni qué comer.

Paty Navidad participó en 'MasterChef Celebrity'

Afortunadamente, la también exestrella de Telemundo ya logró liberarse del veto que tenía en Televisa y en horas recientes regresó a la televisora, al parecer porque está en pláticas para una nueva novela. Paty se entrevistó con reporteros del programa Hoy en los pasillos del canal y habló acerca de su sonada enemistad con Sabine Moussier. La sinaloense aseguró que ella jamás se peleó con su colega y mucho menos por un hombre.

Navidad explicó que Sabine se enamoró de una de sus exparejas, misma que la engañó, y de ahí comenzaron las fricciones: "Pelearse por un hombre me parece horrible, jamás lo haría, y un hombre que hace pelear a dos mujeres no vale la pena". La intérprete también se le fue encima a la villana de las novelas por difamar a su ex, a quien tachó de ser un acosador: "Se encargó de distorsionar todo, a mí la mentira no me gusta...".

Mientras que en la charla que sostuvo con los medios que la captaron a las afueras de Televisa, Navidad externó su descontento contra Moussier después de que esta última sugiriera que Paty se habría utilizado su belleza además de involucrarse con ejecutivos del canal: "Me hubiera encantado encontrármela frente a frente, en persona, como debe de ser, porque esas cosas se arreglan así, como lo hice con Anabel Hernández", expresó la artista.

Paty afirmó que su lugar en las novelas se lo ganó por mérito propio: "En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca... de mí, nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir, ni en Televisa, ni en Azteca, ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en RCN, donde agradezco a todas estas empresas que me han brindado muchas oportunidades de trabajo; nadie, ni productores ni ejecutivos, tiene algo que decir".

Posteriormente, la intérprete de 51 años exigió una aclaración pública a Sabine por decir que ella se "prostituía" con los ejecutivos: "Yo espero que ella me diga con quiénes, para que, con toda la pena, yo pueda ir a buscar a estos ejecutivos y ponernos de acuerdo en ¿qué es lo que vamos a hacer?, porque yo no creo que a los ejecutivos tampoco les haya agradado que se les levanten ese tipo de falsedades. Ella ofrece disculpas públicas o la demando legalmente, que diga ¿qué fue lo que vio?, porque ahí como que no lo dejó muy claro", advirtió.

Fuente: Tribuna