Pepe Aguilar daría severa advertencia a Christian Nodal de Ángela Aguilar en nueva canción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En shock a dejado a sus millones de seguidores Pepe Aguilar, pues se ha comenzado a esparcir el rumor de que él aprovecharía el lanzamiento de su nueva canción para dejarle las cosas bien en claro a su yerno, el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, con respecto a su hija, Ángela Aguilar, y por ello con su letra le habría dado una muy severa advertencia sobre tratarla mal.

En las últimas semanas, el creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú, se ha sincerado en diversas entrevistas sobre lo que fue para él enterarse de que su hija menor, Ángela, se casaría con el polémico cantante de origen sonorense a escasas semanas de iniciar su noviazgo. En medio de esta euforia y polémica por cada una de las declaraciones de don Pepe, el patriarca de la dinastía Aguilar sorprendió al lanzar un adelanto de su próximo sencillo en Instagram, que por la letra que ha dejado escuchar, pareciera una gran indirecta para su yerno.

El clip de escasos segundos, colocado en la cuenta de la red social del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, dice la siguiente frase: "Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajido mijo, aquí no es, y sé que es fácil ser cab..., yo mismo estuve en esa situación". Haciendo referencia que en el pasado, él también fue un hombre con muchos escándalos amorosos y se casó con Aneliz Aguilar a pocos meses de haberse separado de su primera esposa, con la que tuvo a Emiliano Aguilar.

Pepe lanzaría indirecta a Nodal. Instagram @pepeaguilar_oficial

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues como el sencillo contiene palabras que el intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos ha empleado en algunos de sus sencillos, los fans hicieron alusión a la controversia que persigue a la familia del artista y comentaron: "Diría Ángela 'Si, pero no', ¡muy bonita!", "Sptm alguien sintió la piedra", "Si estuvo dura la pedrada" y "Tieza quedé yo, me va a dar el mimisqui".

En días pasados, el cantante de Miedo confesó que cuando se enteró de que Ángela planeaba su boda con Christian, sufrió "un shock" porque lo consideró muy precipitado. Pese a ello, apoyó a la joven de 20 años y la llevó al altar como es la tradición. Aunque aseguró que, con solo mirar a Nodal, el joven sonorense comprendió que se llevaba uno de los tesoros más preciados de Pepe, por lo que sabe que debe tratar a la intérprete de En Realidad de la mejor manera posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui