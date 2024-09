Pese a ser detractor de la 4T, Eugenio Derbez muestra su apoyo a Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Eugenio Derbez lleva algunos años viviendo en Estados Unidos, la realidad es que el creador de programas como Familia P. Luche y XHDRBZ no ha dejado por completo al país, de hecho, la celebridad suele alternar sus proyectos entre la nación gobernada por Joe Biden y México. Asimismo, el comediante ha procurado apoyar a la República a través de proyectos como Acapulco TV, para incentivar el turismo.

Es bajo este contexto que, el padre de Vadhir, Aislinn y José Eduardo Derbez se ha mantenido critico ante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al cual juzgó por la creación del Tren Maya, el cual habría provocado un ecocidio por la gran cantidad de árboles que tuvieron que ser talados para la construcción del proyecto insignia del líder del ejecutivo, lo que a la larga generó una constante riña entre el mandatario y el actor.

Si bien, es probable que cualquiera se haya esperado que Eugenio continuará la riña con la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, la realidad es que esto no parece ser así, hecho que el propio Derbez reveló a través de una entrevista que dio en días recientes, donde reveló que si bien, no confiaba en ningún político, sí se sentía esperanzado en que la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México hiciera un mejor trabajo que su predecesor.

Derbez reveló que se sentía contento de que una mujer pudiese tomar el cargo de presidenta de la República Mexicana, así como también destacó que Sheinbaum tenía la oportunidad de hacer las cosas distintas a AMLO: “Creo que hay mucha esperanza, así como hubo mucha esperanza hace seis años (ojalá) ella haga las cosas diferentes”, destacó el actor de No se aceptan devoluciones y No eres tú, soy yo.

Eugenio Derbez muestra su apoyo a Claudia Sheinbaum

Eugenio contó que la única angustia que sentía con respecto a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum era que la futura mandataria siguiera la misma línea que Andrés Manuel López Obrador, dado a que podría perder la oportunidad de marcar una diferencia al tratarse de la primera mujer que llega a la presidencia: “El único miedo que creo que tiene todo el país es que no tenga una voz propia y que sea sólo alguien que replique lo que están diciendo desde Palacio Nacional, pero ojalá tenga la fuerza y la inteligencia para obrar por sí misma”, declaró el actor.

Fuentes: Tribuna