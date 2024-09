Sian Chiong se quiebra ante las cámaras y estalla en llanto por sus acciones en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha sido mucho más polémica que la anterior (sin duda todo un logro porque hace 1 año tuvo a celebridades que ya cargaban con mucha controversia como es el caso de Sergio Mayer) y si bien, esto significa que brindarán mayor contenido, también puede conllevar diversos efectos negativos para las estrellas cuando salen del show.

Como algunos recordarán, varios de los integrantes del Team Tierra, estuvieron jugando, ajenos de las consecuencias que esto podría traerles en el mundo exterior. Un ejemplo de ello es el que le ocurrió a Ricardo Peralta, quien era tenido como un fuerte participante, al inicio del concurso, pero que fue perdiendo apoyo conforme avanzó el programa de telerrealidad, al grado en el que terminó por ser eliminado en su primera nominación, cosa diferente con Arath de la Torre y Mario Bezares, quienes se han mantenido pese a haber caminado por la cuerda floja.

Otro ejemplo es el de Sian Chiong, quien aunque no era uno de los favoritos para ganar, si brindó bastante contenido al traicionar a la actriz Gala Montes y al unirse a Adrián Marcelo, a quien le brindó diversas herramientas para atacar al a histrionista dentro del concurso; sin embargo, una vez que salió del reality show, el actor cubano fue confrontado en diversos programas de televisión por su actuar dentro del concurso.

Durante la noche del pasado jueves 19 de septiembre, día que se celebró la postgala de LCDLFM, presentaron una sección titulada como La vida en fotos de Sian, en donde mostraron diversas imágenes del paso por la Tierra del cubano, entre ellas se pudo ver una donde aparecía junto a Gala Montes, de la época en la que ambos trabajaron en La Mexicana y El Güero; fue entonces que el histrión comenzó a romper en llanto al recordar lo que le había hecho a su compañera.

Sian contó que se arrepentía “mucho” de lo que había hecho o dicho dentro del concurso, también se comprometió a disculparse con la actriz, una vez que ella saliera del concurso: “Lo siento mucho, obvio fue un juego en el que me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso”, declaró el actor. Sian continuó su disculpa declarando: “Veo esto y digo, ¿en qué momento me perdí? Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca. Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy… y me perdí”.

“Lo único que le pido al público, una disculpa y lo siento a todos los que les hice daño, solo quería jugar. Y no me salió bien, lo siento”, declaró la celebridad.

