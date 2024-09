¿Solo es interés? Cristian Castro impacta con polémica confesión tras volver con Mariela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la lengua de Cristian Castro ha generado gran escándalo en el mundo del espectáculo, pues inesperadamente impactó a sus fans al realizar una muy polémica confesión en una entrevista, con respecto a los beneficios económicos que llega a su vida profesional por su vida amorosa, justo después de su escándalo con Mariela Sánchez, ¿acaso volvió solo por interés?

El cantante de temas como Azul se sinceró sobre lo que ha ocurrido durante todos estos meses en su vida profesional y personal, luego de protagonizar distintas rupturas y regresos amorosos con su actual pareja, la argentina Mariela, en medio de su gira con Yuri. Debido a que la jarocha no se quedó callada y externó públicamente lo complicado que fue cumplir estas presentaciones junto al hijo de Verónica Castro, en esta ocasión él ha dado su propia declaración.

El intérprete de Lloviendo Estrellas confesó: "Me preocupa mucho mi vida personal, es un momento actual personal, porque mi sistema ya no me está permitiendo seguir adelante en mi vida profesional si no resuelvo mi vida personal, ahora que estoy mucho más equilibrado con mi vida personal, espero que salgan las cosas bastante más serias y en serio. Más organizado". Luego de que la veracruzana manifestó que por el momento no desea volver a compartir escenario con el 'Gallito Feliz', el intérprete declaró en entrevista para el programa que ya tiene otros planes laborales.

Según el intérprete de temas como No Hace Falta, está pensando en crear música nueva, "encarar" canciones nuevas y comenzar con otros proyectos importantes que le den un impulso a su vida, prometiendo presentar canciones inéditas pronto en conciertos, además de que todavía le falta una segunda gira por el mundo: "Con un show mucho más fuerte, me gustaría cantar en italiano, un disco, me gustaría cantar un inglés y hacer un sinfónico. Ojalá que podamos tocar por todos lados acá en México, y Centro y Sudamérica, también España, que debo mucho esas presentaciones en España, y también en Estados Unidos, es importantísimo".

Tras externar su intención de regresar a su país natal, el hijo del difunto 'Loco' Valdés. finalmente confesó que tiene preparadas algunas sorpresas para su famosa madre, la actriz de melodramas como Rosa Salvaje, a prácticamente un mes de que se celebre su cumpleaños: "En Córdoba le hicimos bendecir algunas cosas, algunos regalos que le compramos en la iglesia, un reboso de Diego Medel con las iniciales también de mi mami, así que espero que le gusten estos regalos".

