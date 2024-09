Teme a la muerte: Exactriz de Televisa llega a TV Azteca y da trágica noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa y cantante, Paty Navidad, de nueva cuenta ha sorprendido a sus miles de seguidores, debido a que se ha sincerado durante una entrevista que brindó para TV Azteca y otros medios de comunicación, confesando que teme que la muerte pueda llegar a su vida por la ola de violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa, dando una trágica noticia ante las cámaras de Venga la Alegría.

Durante el primer culiacanazo, como se le llamó a la guerra entre militares y el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, la reconocida actriz de melodramas como La Fea Más Bella, confesó que en dicha ciudad radica varios miembros de su familia y se declaró atemorizada de lo que pudiera pasarle a cualquiera de ellos por toda la violencia que se desató en la que ni los civiles estaban completamente a salvo por ello.

Y ahora, tras un par de semanas en que de nueva cuenta varios grupos organizados, que se dicen son de 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada, se están peleando con elementos de soldados y de la Guardia Nacional, Navidad se ha sincerado en una entrevista para el matutino del Ajusco con respecto a la situación que atraviesa su familia por lo sucedido en Culiacán. Teme que la muerte alcance a cualquiera de sus familiares en un fuego cruzado.

La exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que ha estado en un muy cercano contacto con su familia, los cuales le revelaron que no han querido salir ni a la banqueta por el miedo que sienten, afirmando que la única vez que se animaron a salir es porque ya no tenían nada de comida, y se arrepintieron pues cerca de ahí hubo un enfrentamiento terrible, destacando que aunque escuelas han dicho que ya pueden ir los niños, no se animan a enviarlos.

Finalmente, Paty declaró que ha habido mucha incertidumbre por el futuro, pero espera que pronto toda esta situación que viven en el estado de Sinaloa se calme y todos los ciudadanos puedan retomar su vida, afirmando que lamenta mucho el que en su ciudad natal pasen este tipo de actos de violencia. Navidad anteriormente ha sido ligado al narco por Anabel Hernández, afirmando en su libro que sostuvo romances con narcos muy poderosos, hechos que ella misma ha negado rotundamente.

