Vuelven a demandar a Ángela Aguilar, esta vez por despido injustificado a una corista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace tan solo unos días te contamos que la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ y su padre, Pepe Aguilar se encontraban en serios problemas legales, luego de que se negaron a cubrir el pago de uno de sus músicos, quien lamentablemente perdió la vida durante la contingencia sanitaria por Covid-19, precisamente porque presentó complicaciones con dicha enfermedad.

Ahora, la esposa de Christian Nodal vuelve a estar en el ojo de la polémica (y en aprietos legales) puesto recibió una demanda por despido injustificado en agravio a una excorista. La información trascendió durante la jornada del pasado jueves 19 de septiembre, a través del programa de Maxine Woodside, Todo Para La Mujer (mismo que dio la premisa de que la cantante se estaba casando con Nodal en Cuernavaca).

Resulta que la periodista entrevistó a Arturo Yahir Caridad, el abogado de la demandante, quien reveló que Ángela Aguilar habría despedido a su clienta mientras ésta se encontraba bajo licencia por embarazo; pero no es solo eso, sino que la intérprete no tendría asegurada a su trabajadora, por lo que ella tuvo que cubrir todos los gastos de su periodo de gestación. Según el defensor, esta situación no habría representado tanto problema, puesto la recién estrenada madre esperaba regresar a sus actividades laborales una vez que concluyera su permiso de ausencia.

Para cuando regresó, la demandante (cuyo nombre se encuentra reguardado bajo el anonimato) se encontró con la noticia de que había sido despedida. Para empeorar la situación legal de Ángela, el abogado reveló que una persona que no era el abogado de la cantante de Dime cómo quieres se acercó a él para pedir información del expediente del caso, a lo que él se negó y le pidió que presentar a su carta poder para tener acceso a dicha información, pero éste no pudo hacerlo. Todo se enredó aún más cuando llegó el abogado de Pepe Aguilar, quien le preguntó: “¿A ti quién te envía?”, por lo que se cree que la joven envió a alguien que ni siquiera estaba certificado como su representante.

Ángela Aguilar es demandada por despido injustificado

Créditos: Internet

Cabe señalar que este pleito legal ya tendría algún tiempo de haber y según lo dicho por Caridad, Ángela no se ha ido a parar a los juzgados y tampoco cuenta con un abogado, por lo que habría sido clasificada como “confesa”, lo que significa que se niega a responder a la ley, esto podría traerle graves consecuencias legales a la cantante de Mis Amigas Las Flores: “Esta en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas (…) tampoco presentó ningún tipo de justificación de porqué no compareció. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una solución”, sentenció.

Fuentes: Tribuna