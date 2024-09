Wendy Guevara expone a producción de 'La Casa de los Famosos'; le piden sea linda con Sian

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sincera como siempre con sus fans, Wendy Guevara acaba de confesar que va a fallarles y no podrá cumplir su promesa de darle una arrastrada a Sian Chiong cuando se vean en las galas, debido a que expuso que la producción de La Casa de los Famosos México lo protege, asegurando que después de que ella dejara en claro que no se callaría su coraje, le pidieron que sea linda y no sea "manchada" con él.

En su paso por el reality show de Televisa, el actor de novelas como La Mexicana y El Güero, habló pestes de muchas personas del interior de la casa y del exterior, siendo una de ellas Guevara, asegurando que ella era "un mueble" y nunca "hizo nada", además de decirle a Ricardo Peralta que él era mejor que ella y le encantaba que le tocara en su misma temporada, debido a que él sí estudió: "Tú sí tienes cultura. Sabes varios idiomas. Has viajado. Es bueno hablar contigo".

Tras esto, la famosa actriz de Un Amor Viejo En París declaró en varias ocasiones que en México desgraciadamente hay muchas personas que no tienen los recursos para estudiar y él debería estar agradecido de la oportunidad que como extranjero se le ha dado en el país. Más recientemente, en una entrevista, declaró que ella no cree en sus lágrimas ni sus disculpas, y que cuando esté de frente le dirá una que otra verdad sobre su actitud, como a todo el 'Team Tierra'.

Pero, desgraciadamente, todo parece indicar que cuando Guevara se tope de frente con Chiong en las galas no será posible que le diga nada, ya que confesó en un en vivo de su cuenta de TikTok que la producción del reality ya le pidió que sea suave y no sea "manchada" con él: "Yo sí quiero pelear, pero no me dejan. Además, está bien porque, miren, hablaron conmigo y me dijeron 'no es posible que haya puras notas de ti peleando. Mira, no, tú eres alegría, paz, amor' y yo así de 'ok, está bien'".

Ante esta situación, en redes sociales los internautas ya salieron a quejarse de Karen Miret, Rosa María y el resto de los involucrados en la producción, pidiendo que dejen que Wendy sea ella misma y que ponga en su lugar al actor de origen cubado ya que él solito se lo ganó: "Yo no sé por qué no la dejan ser ella, como la conocimos cuando inició", "La producción protege a Sian", "Dejen que le diga sus verdades al Juan Chiong" y "Nos darías mucha alegría que lo pongas en su lugar".

Fuente: Tribuna del Yaqui