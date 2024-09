Cayó en vicio: Tras retiro de Televisa, actriz sufre brutal asesinato y estremece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y bailarina, quien recientemente protagonizó un escándalo debido a que aseguraron que se hundió en el alcohol, dio un duro golpe a Televisa debido a que este sábado 21 de septiembre apareció en el programa de la competencia Venga la Alegría: Fin de Semana y habló de la dolorosa muerte que sufrió en el pasado, además de que también reveló si está pasando por una difícil etapa de excesos.

Se trata de la también cantante Maya Karunna, quien es hija del actor José Roberto Hill y la cantante Margarita Bauche, y que formó parte del exitoso grupo Caló junto a su hermana María y el cantante Claudio Yarto. Además del éxito que consiguió en este grupo musical, Maya ha trabajado en la televisora de San Ángel a través de realitys como Cantando por un sueño y El Gran Chapuzón, así como ser invitada especial de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fue en el año 2005 cuando las hermanas Karunna enfrentaron el peor golpe de sus vidas debido a que su padre fue asesinado a los 60 años de edad, en su propio domicilio, sin que hasta el momento hayan encontrado a los culpables. Hace unos meses, Maya fue invitada del programa de Televisa ¡Qué Buena Hora!, donde contó con tristeza que sigue sin superar el fallecimiento de don José Roberto, por lo que le cuesta mucho trabajo hablar del tema.

Durante la mañana de este sábado, Maya apareció de invitada especial en el programa VLA: Fin de Semana hablando acerca de sus próximos proyectos, así como del momento que marcó su vida: El asesinato de su padre. "Fue una pérdida enorme, pero en ese momento me di cuenta que tengo una fortaleza enorme, que me hace seguir adelante y que transformo las cosas trágicas en cosas positivas", mencionó la cantante.

Karunna comentó que un tip para hacer más llevadera la pérdida de un ser querido es entender que hay algo más allá de la muerte: "Es algo que se lleva para siempre pero puedes transformarlo en algo más positivo... somos alma en un cuerpo". Por otro lado, Pedro cuestionó a la intérprete de canciones como Colegiala sobre qué es lo que piensa del chisme que sacó TVNotas semanas atrás, cuando aseguraron que tenía una dependencia a la bebida.

Maya aseguró que le dan risas estas especulaciones, pues asegura que se encuentra en su mejor momento siendo muy disciplinada con el ejercicio y tratando de mantenerse sana física y mentalmente. "Se me hace de ternura, es el momento en el que mejor estoy y lo he demostrado, a la gente no le vas a dar gusto, les encanta decir cosas... me da compasión ese tipo de personas que solo son haters, yo no me engancho y no me importa", relató.

Fuente: Tribuna