Christina Ricci revela que tenía un padre violento y cómo la fama la ayudó a escapar

Los Ángeles, California. - La actriz Christina Ricci, famosa por su papel como Wednesday Addams en La Familia Addams, reveló detalles desgarradores sobre su infancia, marcada por la violencia y el control de su padre, Ralph Ricci, a quien describió como un "líder de culto fallido". En una entrevista para el nuevo documental Child Star de Hulu, dirigido por Demi Lovato, Ricci, de 44 años, se abrió sobre cómo su temprana fama le permitió escapar del entorno tóxico en el que creció.

Ricci explicó que su padre, Ralph, aspiraba a ser un líder de culto y tenía una personalidad narcisista que afectó profundamente a su familia. "Tuve un hogar muy caótico", comentó. "Mi padre fue un líder de culto fracasado, y con eso viene un narcisismo realmente loco". Además, la famosa reveló que su padre era "muy violento", lo que generaba un ambiente lleno de miedo e inestabilidad. "Nunca hubo paz en mi casa", recordó la actriz.

A pesar del caos en su hogar, Ricci encontró alivio y seguridad en el trabajo actoral. "Encontré paz en el set", expresó. El ambiente controlado y profesional de los rodajes contrastaba con la violencia y el desorden de su vida familiar. "Sabía que nada totalmente loco estaba a punto de suceder", agregó. El set de filmación le ofrecía un refugio emocional donde, según sus palabras, "nadie se iba a enfadar y fingir que iba a estrellar el coche contra una pared".

Para quien no lo sepa, Ricci nació en Santa Mónica, California, y creció en Nueva Jersey como la menor de cuatro hermanos. Su padre, un terapeuta de "gritos primarios" convertido en abogado, y su madre, una exmodelo, la criaron en un entorno que rápidamente se volvió insostenible. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 13 años, justo después de haber filmado Addams Family Values.

Con el tiempo, Ricci cortó el contacto con su padre, una decisión que tomó en su adolescencia para protegerse. En una entrevista con The Guardian en el año 2000, cuando tenía 20 años, confesó que llevaba cinco años sin hablar con él. "Sé que suena frío, pero fue una de las primeras cosas que hice en mi vida: cuidarme", afirmó. "Decidir que solo las personas que lo merecen pueden estar en mi vida".

Christina Ricci debutó en el cine a los nueve años con Mermaids (1990), compartiendo pantalla con Cher y Winona Ryder. Sin embargo, su gran salto a la fama vino con su interpretación de Wednesday Addams en The Addams Family (1991) y su secuela, consolidando su estatus de estrella infantil. Películas como Casper y Now and Then cimentaron aún más su carrera.

A través del éxito en Hollywood, Ricci encontró un camino para escapar de su problemática vida familiar. Su carrera actoral no solo la llevó a la fama, sino que también le ofreció una salida emocional y una oportunidad para redefinir su futuro lejos de la influencia destructiva de su padre.

Hoy, Ricci es una actriz reconocida por sus papeles tanto en cine como en televisión, y su historia de superación personal resuena con aquellos que han vivido infancias difíciles.

