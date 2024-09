Conductora de Televisa dice que hijos de Silvia Pinal sobornaría en prueba de ADN de Apolo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exconductora de Televisa y periodista de espectáculos, Vero Gallardo, recientemente dejó en claro que duda que Luis Enrique Guzmán no sea padre del menor Apolo Guzmán Laguna. La también creadora de contenido del canal Chismecito TV, mencionó que ella cree que alguno de los hijos de Silvia Pinal pudo haber planeado todo y hacer un soborno para que la prueba de ADN saliera negativa.

El mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando la propia Mayela Laguna compartió un comunicado en el que reveló que la prueba de paternidad por la que tanto luchó que se realizará su pequeño con el hijo de Enrique Guzmán salió negativa, lo que confirmó lo que Luis Enrique dijo hace un año en otro comunicado inesperado. La madre del menor se mostró tan sorprendida como todos al dar la noticia mediante sus redes sociales.

Como en cada escándalo de pareja famosas, se formaron los bandos en redes sociales y otras celebridades, y lo mismo sucedió en esta ocasión, en la que hubo quienes confiaron en la palabra de Laguna al 100 por ciento, como Vero, quien en una reciente entrevista confirmó que ella no tenía duda de que el hijo de Mayela era de Luis Enrique, afirmando que si ella hubiera sospechado aunque sea algo de que el niño no era nieto de la primera actriz y productora de Mujer, Casos de la Vida Real, jamás hubiera pedido esa prueba.

Ante dicha reflexión, la expresentadora de La Oreja, que realizaba junto a Pepillo Origel, declaró que sí ha pasado por su mente el que Luis Enrique o alguien de la familia Pinal habría sobornado para que saliera negativa dicha prueba, aunque no podría asegurarlo al 100 por ciento: "Yo creo que sí, que ellos estarían dispuestos (a sobornar a un juez y elementos de la prueba) y sabemos que hay muchas autoridades que se prestan. Yo lo hubiera pedido en Estados Unidos".

Finalmente, destacó que no sabe quien se atrevería, si el propio músico o tal vez Alejandra Guzmán, pero que ya solo queda aceptar lo que salió en la prueba. Sobre si se arrepiente y le pediría disculpas a Luis Enrique por arremeter en su contra, esta dijo que no, pues sigue siendo un hombre abusivo que actúo cruelmente con el menor cuando este le preguntó si era su papá: "Se me hace muy cruel que le dijera 'pregúntale a tu mamá', y luego sale y dice que lo ama, ay que no mam...".

Fuente: Tribuna del Yaqui