Luto en Televisa: Muere querido actor infantil y lloran su triste partida; nadie sabe de qué murió

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del entretenimiento de nueva cuenta se vistieron de luto debido a que este viernes 20 de septiembre se confirmó una triste noticia ya que falleció un querido actor. El intérprete que recién murió fue querido alrededor de todo el mundo debido a que participó en famoso programa infantil transmitido por la televisora de San Ángel, a través del Canal 5.

Se trata del reconocido David Graham, quien fue conocido en varios países por su participación en la exitosa serie infantil Peppa Pig, donde dio voz a uno de los personajes principales: 'El Abuelo Cerdito'. La noticia de su fallecimiento fue compartida durante las primeras horas de ayer viernes, sin embargo, hasta el momento su familia no ha compartido la causa de muerte oficial ni ha proporcionado mayores detalles.

El intérprete, que falleció a sus 99 años, dejó un gran legado en el mundo del entretenimiento, ya que no solo trabajó en Peppa Pig sino que también tuvo participaciones en otras exitosas producciones cinematográficas y televisivas. De hecho, tuvo participaciones en exitosas series de ciencia y ficción como Doctor Who y Thunderbirds. Fue en la década de los 60's cuando destacó por dar voz a 'Los Daleks' en Doctor Who.

Tanto el señor Graham como si compañero Peter Hawkins crearon el icónico tono robótico de estos personajes, que se convirtieron en unos temidos villanos en la historia del proyecto. Además el actor de doblaje fue conocido por ser la voz personaje 'Aloysius Parker' que era el mayordomo en Thunderbirds. Tras marcar al público con este papel, años más tarde regresó a interpretarlo en el reboot de la serie, titulado Thunderbirds Are Go.

La noticia del fallecimiento del 'Abuelo Cerdito', en la serie retransmitida por Canal 5, fue confirmada por el creador de Thunderbirds, Gerry Anderson, quien mediante sus redes lamentó la partida del icónico actor de doblaje: "Estamos increíblemente tristes de confirmar el fallecimiento del legendario David Graham", escribió y envió sus condolencias a la familia: "Siempre fue un amigo maravilloso para nosotros aquí en Anderson Entertainment. Te extrañaremos mucho, David. Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de él".

Fuente: Tribuna