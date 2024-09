¿Luto en Televisa? Tras declararse gay, exconductor de 'Hoy' sufre dura muerte y se despide en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa, quien lleva más de 4 décadas de trayectoria en el periodismo de espectáculos y salió del clóset al confesar romance con un hombre hace algunos meses, hace triste despedida luego de haber anunciado que se despedirá de la pantalla chica. Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien desde 2022 ha revelado sus intenciones de retirarse del ojo público ya que afirma que a sus 77 años ya está "harto" de la "hipocresía" que existe en el medio y no quisiera verse "viejo" a cuadro.

Como se recordará, Origel debutó en televisión de la mano de TV Azteca hace 28 años al debutar como presentador en el entonces nuevo programa de espectáculos Ventaneando junto a Pati Chapoy, sin embargo, un año después los traicionó y renunció al recibir una oferta de Televisa, donde fue el conductor titular de otros programas de espectáculos como La Botana, La Oreja, Programa Hoy y Con Permiso, el cual Pepillo conduce junto a su gran amiga y colega Martha Figueroa.

Martha Figueroa y Pepillo Origel

Y fue precisamente durante las grabaciones de esta polémica emisión de espectáculos que el presentador aprovechó para dedicarle unas palabras a Martha y reiterar que su retiro está próximo. En entrevista con el reportero de espectáculos Franck Ramírez para su canal de YouTube Francktástico, el conductor abrió su corazón y se sinceró sobre lo que significa Martha para él pues cabe recordar que ambos han hecho mancuerna desde hace muchos años, incluso en Ventaneando en TV Azteca.

"Martha ha sido una gran compañera, una gran amiga. Yo la veo como mi familia, no la veo como amiga... sino como de mi familia porque teníamos tantos años de convivir, de trabajar juntos. Nos hemos salido de un lado, de otro, nos volvemos a juntar y así entonces la vida nos ha unido", explicó Pepillo al reflexionar sobre su relaicón. "Cuando ves que aparte de lo contento que estás lo contenta que está la gente. A donde quiera que voy es '¿Y Marthita?' ya me tienen harto", bromeó entre risas el presentador.

Martha Figueroa y Pepillo Origel en 'Ventaneando'

Pepillo, quien acaparó titulares también tras contar que antes de declararse gay estuvo comprometido con una mujer quien lamentablemente murió, reveló que él y Martha son como hermanos más que amigos o colegas. "A la gente le encanta la pareja porque es tan bien lo que nos llevamos y tan padre la dupla la verdad que soy feliz con Marthita. No nomás trabajamos, nos vamos a comer, ella conoce a toda mi familia yo a toda su familia (...) Más que amistad es como si fuera un parentesco entre nosotros", dijo.

Finalmente, el expresentador del matutino Hoy reveló que una de las cosas que más le dolerá cuando se retire, será dejar a Martha. "Le tengo tanta confianza que le platico muchas cosas que no el cuentas a nadie (...) hay un respeto entre nosotros", compartió y agregó: "Marthita tú sabes lo que te quiere y quién eres para mí. Lo único que me va a doler cuando me retire... porque Marthita seguirá trabajando... ella sabe que aquí (en el corazón) vive y ni renta paga", finalizó.

