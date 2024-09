¿Matrimonio gay e hijos? Fernando Colunga da inesperada noticia y deja en shock a Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de mantener un perfil bajo y desaparecer de entrevistas, Fernando Colunga recientemente decidió dar declaraciones de su vida privada con la que dejó en completo shock a los miles de espectadores de Telemundo y con altas expectativas, dado a que dio una inesperada noticia con respecto su vida personal, como nunca antes, ¿acaso confirma su presunto matrimonio gay o que tiene un hijo?

Colunga es sin duda uno de los galanes de Televisa más reconocidos y amados por el público, que por más que se le han inventado chismes o la prensa ha querido saber de su vida personal, este ha sabido mantener en completo secreto todo lo referente a su mundo fuera de la pantalla. Al no hacer públicos romances con actrices o alguna otra mujer, se dijo que Colunga tendría preferencias a personas de su mismo género, incluso que mantuvo una relación de muchos años con un antiguo político mexicano.

Más recientemente, el galán de melodramas como Mañana Es Para Siempre se vio envuelto en rumores de que a sus más de 50 años, a inicios de este 2024 se habría convertido en padre por primera vez al lado de la guapa actriz, Blanca Soto. Pese a lo impactante de estos rumores, Colunga ha decidido mantenerse en absoluto silencio, hablando simplemente de sus proyectos profesionales, negándose a hablar de si es verdad o mentira sus presuntos romances o que ya tendría a su primogénito.

Fernando en Al Rojo Vivo. Internet

Pero, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, y por primera vez en mucho tiempo, Colunga en una entrevista para programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, quiso agradecer a todos aquellos que respaldan su decisión de no mostrar su vida privada y lo siguen pidiendo para melodramas, destacando que no tiene Instagram o alguna otra red social: "Respeto mucho las redes sociales, no las uso, pero las entiendo… Yo vengo de un mundo en donde creo que las cosas deben tener una seriedad y un respeto y a veces veo que un chisme se convierte como en una noticia, todo el mundo lo replica y me da mucha risa, digo: 'Eso no es periodismo ni es información'".

Al aclarar que no todo lo que se ve en programas como Chisme No Like y en TV Notas, Fernando declaró que estaba más que contento con lo que estaba construyendo en su vida privada, destacando que tenía una familia hermosa y maravillosa: "Estoy muy feliz, la vida me ha tratado bien, estoy muy contento, estoy muy agradecido con la vida, con el resultado de las cosas, con mi familia, con el momento que estoy viviendo. Yo creo que eso se refleja, te da energía, te da otra perspectiva". Se dice que con esto anunció el nacimiento de su primer hijo.

Aunque el galán de melodramas como El Maleficio se negó a dar más detalles, ante la insistencia de las presentadoras de dicho programa, este recalcó que cada etapa que ha pasado le ha dejado un aprendizaje y algo maravilloso, lo que actualmente sucede, sin decir nada sobre su presunto primogénito: "Es un momento muy padre el que estoy viviendo, con todas las bendiciones que tengo. Siempre lo he dicho, la vida tiene altas y bajas, lo importante es que tú trates de mantenerte siempre positivo y buscando las altas".

Fernando con Blanca. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui