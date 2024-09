Metallica impacta a fans con 'La Chona' en pleno concierto: "Estamos muy nerviosos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Metallica es una de las bandas más reconocidas, no solo en Estados Unidos (de donde son originarios) sino en el resto del mundo. Tan solo, en México, han logrado recabar a miles de fanáticos a lo largo y ancho de toda la nación, por ello mismo, no resultó extraño que la agrupación causara gran sensación cuando anunció que vendrían a tierras aztecas, allá por el año 2022.

Si bien, aún faltaban 24 meses para que esto ocurriera, esto no significó que el entusiasmo de los fans haya disminuido aunque sea un poco y, como bien dicen, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, por lo que durante la noche del pasado viernes 20 de septiembre, la agrupación logró el lleno total en el Foro GNP, donde también se presentaron Mammoth y Greta Van Fleet, momentos después, todos coreaban los grandes éxitos de los famosos.

Metallica toca La Chona en pleno concierto

Créditos: Internet

Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando Robert Trujillo, en encargado de tocar el bajo, decidió darle una sorpresa a los mexicanos al interpretar una canción bastante inesperada para los presentes y se trataba de nada más y nada menos que de La Chona, la cual tocó en compañía de Kirk Hammet, quien toca la guitarra principal. El músico mencionó que se sentía nervioso y le pidió al público que le ayudase a entonar la mítica canción de los Tucanes de Tijuana.

Trujillo comenzó su discurso manifestando su agradecimiento con todos los presentes, para luego mencionar que iban a cantar una canción, aunque no reveló de cuál se trataba: “Es un honor estar aquí con todos ustedes. Kirk y yo vamos a tocar para todos ustedes, estamos muy nerviosos, así que, si se saben esta canción, por favor ayúdanos a cantar. Para Kirk y yo es muy importante… y baila, ¿están listos para esto?”, manifestó el músico.

Momentos después comenzaron a escucharse unos acordes que, si bien parecían familiares para los presentes, la realidad es que muchos no ubicaban de qué canción se trataba, no fue sino hasta que comenzó a sonar el mítico sonido del acordeón (que en esta ocasión fue reinterpretado en una guitarra eléctrica) que el público comenzó a gritar y, tal y como Trujillo pidió, comenzaron a entonar la canción a todo pulmón. Como era de esperarse, el momento no tardó en volverse viral.

Fuentes: Tribuna