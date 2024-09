Muere la famosa actriz Kathryn Crosby de 'Anatomía de un asesinato' a los 90 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Kathryn Crosby, la viuda del icónico actor y cantante Bing Crosby, falleció a los 90 años, dejando atrás un legado que va más allá de su famoso matrimonio. Kathryn, quien también tuvo una destacada carrera como actriz, murió rodeada del respeto y cariño de su familia y amigos.

Nacida el 24 de noviembre de 1933 en West Columbia, Texas, Kathryn inició su camino hacia la fama tras ganar reconocimiento en concursos de belleza, llegando a ser finalista en Miss Texas. Su talento y belleza le abrieron las puertas de Hollywood, donde firmó un contrato con Paramount en 1953. En la gran pantalla, brilló con actuaciones en películas como Anatomía de un asesinato (1959), Operación Bola Loca (1958) y El séptimo viaje de Simbad (1958).

El destino la unió a Bing Crosby en una entrevista que realizó para un periódico de su ciudad natal. El flechazo fue instantáneo y, tras cuatro años de noviazgo, se casaron en Las Vegas en 1957. Kathryn tenía 23 años y Bing, 54. Aunque su relación estuvo marcada por desafíos, permanecieron juntos hasta la muerte de Bing en 1977.

Tras casarse, la joven actriz dejó temporalmente su carrera para dedicarse a su familia y criar a los tres hijos que compartieron: Mary Frances, Harry y Nathaniel. En la década de 1960, la pareja se mudó a Hillsborough, un suburbio de San Francisco, donde Kathryn también se formó como enfermera en 1963.

Lo cierto es que la muerte de Bing Crosby en 1977, mientras jugaba golf en España, significó un punto de inflexión para Kathryn, quien decidió reanudar su carrera actoral y proteger el legado de su esposo. Frente a las críticas que surgieron sobre Bing, incluidas las acusaciones de su hijo Gary de su primer matrimonio, quien lo describió como un padre tiránico y abusivo, Kathryn defendió la memoria de su esposo. Escribió dos libros, My Life With Bing (1983) y My Last Years with Bing (2002), donde relató su versión de su vida con él.

En 2000, Kathryn se casó con Maurice Sullivan, con quien compartió una vida tranquila hasta el fatal accidente automovilístico en 2010 que le costó la vida a Sullivan y dejó a Kathryn gravemente herida.

A lo largo de su vida, Kathryn Crosby fue una figura de fuerza y lealtad, siempre orgullosa de su papel como "la señora Bing Crosby", como ella misma declaró en una entrevista con la revista People. Su vida estuvo marcada por el amor, el arte y la dedicación, tanto a su familia como al legado de su famoso esposo. Le sobreviven sus tres hijos, Mary Frances, Harry y Nathaniel, quienes continúan con el legado de los Crosby en sus respectivas carreras.

