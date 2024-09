¿Murió Ernesto Laguardia? Tras irse a TV Azteca, confirman trágica noticia del galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa confirma una dura noticia acerca de un querido galán de telenovelas, quien también fue conductor del programa Hoy durante 8 años. Se trata del actor y presentador Ernesto Laguardia quien luego de estar algunos años en TV Azteca donde hizo melodramas como Las Malcriadas, regresa a Televisa con un nuevo proyecto; sin embargo, comparte el duro momento por el que está pasando por problemas de salud. ¿Corre peligro su vida? No, sin embargo, sí encendió las alarmas luego de que su esposa fuera internada de emergencia.

El actor de telenovelas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Alondra, Amor real, Alborada y Corona de Lágrimas, quien se convirtió en mujer en una popular obra de teatro, reapareció para revelar que está de vuelta en la televisora de San Ángel para un nuevo proyecto y explicar cómo está su esposa Patricia Rodríguez luego de que fuera sometida a una larga operación de forma urgente. Cabe recordar que en 2021 ya había sufrido un susto pues se le reventó un quiste que le provocó una fuerte infección.

Ernesto Laguardia y su esposa Paty

En una entrevista para Televisa Espectáculos, transmitida por el programa de Univisión Despierta América, Laguardia primero reveló que se prepara para una nueva producción para la plataforma Vix, propiedad de Televisa-Univisión, llamada Cómplices. "Esta serie de 'Cómplices' que el público podrá apreciar en el 2025 la estamos haciendo ahorita y nos hemos divertido muchísimo. Tiene un elenco sensacional. Juntaron a Lucía Méndez, Marjorie de Sousa, Laura Flores, Maribel Guardia y ahí me quedo", dijo.

El actor y conductor, quien dará vida a 'Manuel Mancilla' en la serie, también contó que su personaje será el de un productor de televisión que estará involucrado con gran parte del elenco. También aprovechó para reflexionar sobre sus más de 5 décadas de carrera: "He tenido oportunidades de hacer teatro y telenovelas pero las series son otro lenguaje, otro ritmo, es muy padre también poderte adaptar a él, desde el casting me he divertido muchísimo", explicó el histrión.

Por otro lado, al hablar de lo que sucede con su esposa, quien es 27 años menor que él, el histrión de 64 años abrió su corazón y habló sobre la delicada salud de su esposa, aunque no especificó cuál era la enfermedad que la llevó al hospital: "En lo personal estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de no venir a unos llamados y apoyarme con una enfermedad que tuvo Paty. Ahorita está en el hospital pero gracias a Dios recuperándose".

Y agregó: "La operación se complicó pero bueno, ella es siempre muy alegre y positiva y eso se reflejó en la recuperación que está teniendo, larga. Fue una operación de 9 horas pero aquí hubo gran entendimiento y me ayudaron, cosa que agradezco enormemente", explicó sobre la producción de su nuevo proyecto, asegurando que su esposa ya estaba mejor y en camino a recuperarse por completo.

Fuente: Tribuna