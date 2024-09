¿No lo reconoce? Filtran reacción de Inti al ver a Christian Nodal tras separarse de Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A una semana de que Christian Nodal tuviera su tan polémico y sonado reencuentro con la cantante de rap argentina, Cazzu, a varios meses de anunciar su inesperada separación, se acaba de filtrar la supuesta reacción de la pequeña de un año, Inti Nodal, cuando vio al cantante del regional mexicano, de origen sonorense, llegar a su inolvidable fiesta de cumpleaños, ¿acaso no lo reconoció?

El 14 de septiembre del 2023, Nodal cumplía su más grande sueño de convertirse en padre por primera vez, con el nacimiento de su primogénita Inti, al lado de la intérprete de temas como Nena Trampa. Los primeros meses de la menor fueron mágicos al lado de su padre, del que no se separaba, pues viajaba con él a todas partes, hasta que inesperadamente en el mes de mayo se anunció la separación de sus padres, siendo el creador de Adiós Amor el que a los dos meses unió su vida en matrimonio con Ángela Aguilar.

Como es de esperarse, la polémica a raíz de lo rápido que cambiaron las cosas, no ha cesado en redes sociales, y con la gran fiesta que celebraron en Argentina por el primer año de Inti el pasado 13 de septiembre, han salido a la luz que presuntamente la argentina no querría a la hija de Pepe Aguilar cerca de su pequeña y le prohibiría la entrada. Ahora, según informes de Mandy Fridmann, la espectacular celebración fue organizado por el sonorense y Cazzu, que cuidaron el más mínimo detalle para que todo se tratara exclusivamente de su pequeña.

Por otro lado, y pasando a cosas más emotivas, la reportera declaró que de buena fuente se enteró que cuando la pequeña de un año vio al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos se emocionó de sobremanera al ver a su padre, y por ello inmediatamente fue a recibirlo con una amoroso abrazo: "La alegría fue tan grande que habría corrido hacia su papi estirándole los brazos, algo que también festejó Cazzu que, quienes están a su alrededor, aseguran que es la primera en hacer que los lazos entre los tres sean de puro amor, y la comunicación diaria".

Finalmente, con respecto a porque Julieta Emilia Cazzuchelli, decidió recortar a Nodal en el video en el que le están cantando a Inti y él la carga, dejando solo ver las manos, afirmó que no fue por una pelea entre ambos o venganza de algo, sino porque prefiere respetar la decisión de su expareja y que él mismo elija si compartir cosas con la pequeña o no: "El video está cortado y aunque eso ha despertado la polémica del porqué de esa acción de la cantante argentina, la verdad es que lo habría hecho por respeto a su ex y su decisión de verse o no en la fiesta".

Fuente: Tribuna del Yaqui