Se desfiguró: Tras 50 cirugías, exactriz de Televisa baja 12 kilos y llega irreconocible a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa y polémica actriz, quien se retiró de Televisa hace algunos años y que acabó desfigurada tras someterse a más de 50 cirugías, dio una inesperada noticia ante las cámaras del programa Venga la Alegría, donde apareció irreconocible tras haber bajado 12 kilos por un nuevo procedimiento estético. Se trata de la argentina Sabrina Sabrok, quien dejó la televisión para incursionar en el contenido para adultos.

La ahora modelo de 53 años lucía completamente distinta durante su juventud y a la fecha es conocida por sus múltiples operaciones en cuerpo y rostro, pero sobre todo por aumentarse varias tallas de busto, al punto de que su piel ya no soporta el peso de los implantes. Su primer proyecto en la empresa de San Ángel fue el exitoso programa de comedia La Hora Pico y años más tarde se unió a los realitys show Big Brother y Bailando por un sueño.

Desafortunadamente, Sabrina tomó la decisión de renunciar a su carrera en Televisa desde hace años y actualmente se dedica a realizar contenido XXX (para adultos), con lo que ha obtenido gran fama. En cuanto a su vida personal, la actriz de cine para adultos ha sido muy criticada por abandonar a la hija que tuvo con su exesposo Erick Farjeat, misma que tiene una discapacidad.

Antes y después de Sabrina Sabrok

Durante la mañana de ayer viernes 20 de septiembre Sabrok reapareció en el programa VLA a través de una entrevista exclusiva en la que habló de sus nuevos cambios físicos, así como los de su colega Ninel Conde. La argentina saltó en defensa del llamado 'Bombón Asesino' por las críticas que ha recibido tras sus nuevos arreglitos: "¿Cuántas a su edad no quisieran estar cómo ella? se ha hecho muchas cirugías pero para siempre para bien".

Sabrina también apoyó que Ninel se siga sometiendo a tratamientos estéticos y envió un mensaje a todos sus haters: "Que hagan su vida, que se compren una vida, y que traten de lograr lo de ella, porque no le llegan ni a los talones". Finalmente, la actriz y modelo confesó que recientemente se sometió a un tratamiento que han usado en el clan Kardashian para perder peso: "Adelgacé más de 12 kilos con una inyección que está de moda, comes lo necesario y me siento súper bien de salud", expresó Sabrok.

