Acabó en silla de ruedas: Tras 6 años retirada y divorcio, exactriz de Televisa vuelve a TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de películas, quien también trabajó en Televisa y que vivió un polémico divorcio en el pasado, dio una gran sorpresa a todo el público de TV Azteca debido a que este viernes 20 de septiembre reapareció en el programa Ventaneando e hizo una fuerte confesión. Se trata de la guapísima Lina Santos, quien es considerada la mujer más bella del cine de ficheras.

Debutó en las películas de picardía mexicana cuando apenas tenía 20 años y alcanzó a trabajar con reconocidos artistas de ese género como Alfonso Zayas, Alberto Rojas, Luis de Alba, César Bono y hasta el propio Vicente Fernández (qepd). Algunas de sus películas más exitosas fueron Seducción sangrienta, El Macho, Pero sigo siendo el rey, Un cornudo muy picudo, Sucedió en garibaldi, entre otras.

Además tuvo la oportunidad de llegar a las novelas del Canal de Las Estrellas con Alcanzar una estrella y Qué bonito amor, además del unitario La Rosa de Guadalupe, mientras que debutó en la televisora del Ajusco con el melodrama La Chacala. Desde hace algunos años, Lina ha acaparado los titulares del espectáculo porque en repetidas ocasiones ha culpado a Aracely Arámbula de haber acabado su matrimonio con Erwin Godínez.

Santos, quien en 2002 estuvo a punto de quedar paralítica tras caer de las escaleras de su casa y pasó años en silla de ruedas, recientemente dio una entrevista a medios como Ventaneando donde contó que volverá al teatro con la obra Las novias de Travolta, tras pasar 6 años retirada de los escenarios. Sin embargo, además de promocionar este proyecto, la guapísima mujer de 58 años aprovechó para recordar su pleito con Aracely.

La prensa le preguntó si ya había olvidado su rencor hacia 'La Chule' por el presunto amorío con su ex y ella dejó claro que no era así: "Ya fue hace 20 años, ya qué", dijo pero cuando le preguntaron si ya había perdonado a su colega: "¿Tú perdonarías?...", expresó. Finalmente, Lina confesó que hasta la fecha no ha recurrido a arreglitos estéticos en el rostro, pero no descartó hacérselos en el futuro: "Yo creo que en unos 5 años ya va ser muy necesario".

